Стешин предложил отрезвляющие санкции для Чехии и Украины

14.09.2021 09:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

России ни в коем случае нельзя спускать с рук задержание в Чехии по запросу Украины участника Крымской весны Александра Франчетти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет спецкор Дмитрий Стешин.

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Он обращает внимание, что задержанного посетил российский консул в Праге.

«Поэтому, нет сомнений, что за Франчетти дипломаты будут биться до конца, но, надежд на то, что справятся сами – мало. Где же этот конец и что можно сделать?», – задается вопросом Стешин.

Он обращает внимание, что для своих размеров Чехия имеет достаточно серьезный товарооборот с РФ – 6,1 миллиарда долларов на 2020 год, что не мешает ей регулярно отмечаться в ряде антироссийских демаршей (снос памятника маршалу Коневу, высылка дипломатов и так далее).

«Есть всего один вариант. Санкции. А они сработают лишь в одном случае – если будут тотальны, а их срок официально оговорен: как только гражданин России окажется дома. Торговлю можно подкрепить разрывом дипломатических отношений. Конечно, ущерб будет велик, но не смертелен. При этом возникнет профилактический эффект – никто больше не станет выполнять дикие желания главного полуевропейского фрика – Украины», – считает автор.

Он также убежден, что нужно разбираться с Украиной.

«Как сделать, чтобы Украина отозвала свой иск? Неужели нет вариантов без наступления на Киев? Конечно, есть. Оздоравливающие, отрезвляющие процедуры с Украиной нужно проводить одновременно с Чехией. Иначе, эта музыка будет вечной, а в оркестр назначенных русофобов уже сбегутся все европейские шавки. Кажется, на примере Прибалтики и ее сдохшего транзита, мы продемонстрировали всем, что русофобия – это дорогое занятие. Почему бы не повторить? Повторение – мать учения», – резюмирует Стешин.