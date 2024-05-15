Столетний экс-президент США умирает в хосписе

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Специализирующееся на освещении деятельности высших органов власти в США американское издание The Hill пишет о том, как умирает в хосписе практически в столетнем возрасте 39-й президент США, демократ Джимми Картер, считающийся сейчас самым долгоживущим американским президентом в истории.

Старший внук Джимми Картера Джейсон Картер, который является председателем Попечительского совета Центра Картера, рассказал о своих бабушке и дедушке на 28-м Форуме психического здоровья имени Розалин Картер в Джорджии – первом подобном форуме, проводимым центром со времен его бабушки, бывшей первой леди Розалин Картер, умершей в минувшем ноябре в возрасте 96 лет.

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Внук Картера утверждает, что его дедушка «подходит к концу», проведя больше года на попечении в хосписе.

«Прежде всего, как вы все и ожидали, я уверен, кончина моей бабушки стала трудным моментом для всех нас, включая моего дедушку», — сказал Джейсон Картер, обращаясь к аудитории. – И это, конечно, первый из подобных форумов с того дня, но излияние любви и поддержки, которое мы, как семья, получили от людей в этом зале и от остального мира, было для нас таким замечательным и значимым».

Джейсон Картер предоставил обновленную информацию о своем дедушке, который является самым старым из ныне живущих президентов, ему 99 лет.

«У моего дедушки все в порядке. Он, как вы знаете, находится в хосписе уже почти полтора года. И я думаю, он действительно подходит к концу», — сказал Джейсон Картер.

«Как я уже говорил ранее, есть часть этого пути веры, которая очень важна для него. И есть часть этого пути веры, которую ты можешь прожить только в самом конце, и я думаю, что он был там, в этом пространстве», — говорит он.

Джейсон Картер рассказал, как в последний раз он видел своего дедушку пару недель назад, когда они вместе смотрели бейсбольный матч «Брэйвс» и обсуждали благополучие бывшего президента.

«Я сказала: «Папа, ты знаешь, я не могу. Люди спрашивают меня, как твои дела, а я говорю, что не знаю». И он сказал: «Ну, я сам не знаю», — сказал Джейсон Картер, описывая свой разговор с бывшим президентом.

«Значит, он все еще здесь», — продолжил сын экс-президента.

Он указал на связь между уходом за больными и психическим здоровьем, которая, по его словам, стала все более распространенной с тех пор, как бывший президент обратился в хоспис.

«Уход за психическим здоровьем и психическими заболеваниями очень важен и фундаментален для работы, которую мы все делаем в этом зале, и для ее наследия, — сказал Джейсон Картер, имея в виду свою бабушку. – Это замечательно и важно, и мы все испытали это на собственном опыте за последний год, поэтому мы благодарим и за это».

В феврале 2023 года бывший президент Картер объявил , что начал получать хосписную помощь, отказавшись от дальнейшего медицинского вмешательства, чтобы проводить время с семьей. 1 октября этого года Картеру исполняется 100 лет со дня рождения. Если он, конечно, доживет до этой даты.

Напомним, Картер вошел в историю как один из немногих в ХХ веке прогрессивно настроенных президентов США. Его администрация свернула политическую и военную поддержку диктаторского режима Сомосы в Никарагуа, дав тем самым возможность марксистским повстанцам-сандинистам прийти к власти в ходе революции 1979 года.

Картер пошел на сближение с СССР, ища разрядки накалившихся в ходе Холодной войны отношений между противостоящими блоками. Во внутренней политике Картер был полной противоположностью своему преемнику – крайне правому республиканцу Рональду Рейгану.