Столица Сибири бьёт рекорды вопреки антироссийским мифам

16.04.2019, Новосибирск, Максим Карпенко

Новосибирск сегодня является наглядным опровержением антироссийского мифа «За МКАДом жизни нет» – город по числу населения занимает третье место в РФ, развивается столичными темпами и за год увеличил бюджет развития в пять раз.

Такие данные в ходе доклада озвучил мэр столицы Сибири Анатолий Локоть, избранный от КПРФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Градоначальник отметил, что за последние два десятилетия площадь города выросла почти в полтора раза, активно ведется строительство и ввод жилья в эксплуатацию, а также капремонт старого сектора.

«С 2000-х годов число жителей Новосибирска выросло более чем на 200 тысяч, а территория, отданная под жилую застройку — почти в 1,5 раза. С 2010 года ежегодно город вводит более миллиона квадратных метров жилья», – сказал Локоть.

По его словам, к 2025-му году в каждом микрорайоне Новосибирска будет работать школа, детсад и поликлиника – непрерывно растущее население требует ввода новых социальных объектов.

«По прогнозу, к 2025 году население Новосибирска составит 1,7 млн. человек. Потребность в современных социальных объектах будет нарастать. И прежде всего, речь о детских учреждениях. Наши школы и детские сады за последние пять лет приняли на 30% больше учеников — то есть дополнительно 62 тысячи ребятишек. Это большая нагрузка. Во многом она распределялась на новые учреждения — за это время мы построили и отремонтировали 38 детских садов и школ… К концу следующей пятилетки школа, детский сад и поликлиника должны появиться в каждом отдалённом микрорайоне», – заявил Локоть.

«В этом году бюджет развития Новосибирска вырос с одного до 5 миллиардов рублей. А значит — общественный запрос можно удовлетворять в большем объёме, чем раньше», – уточнил градоначальник.

Напомним, что в Новосибирске проживает более 1 миллиона 600 тысяч человек, что ставит город по численности населения на третье место в России, вслед за Москвой и Санкт-Петербургом.

В 2015 году в Новосибирске был установлен рекорд – введено 1,738 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Показатель коэффициента ввода на душу населения составил 1,1 квадратного метра на человека. Это превзошло лучшее достижение времен СССР, когда в 1988 году было введено в эксплуатацию 678 тысяч квадратных метров жилья, а коэффициент ввода на душу населения составил 0,47 квадратного метра на человека.

Анатолий Локоть возглавляет Новосибирск с 2014 года, являясь одним из немногих крупных руководителей-коммунистов в России. Осенью 2019 года Локоть намерен участвовать в выборах, чтобы переизбраться на пост мэра.