Столкновения в центре Киева: Нацисты штурмуют офис Зеленского

24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве возле Офиса президента прошли стычки между полицией и националистами, пришедшими требовать освобождения своего «побратима» – сексота СБУ Сергея Стерненко, который неожиданно с утра был приговорён к 7 годам тюрьмы за похищение и пытки человека, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пришедшие на Банковую протестующие решили прорваться непосредственно на площадь перед зданием Офиса президента, однако правоохранители их не пропустили. В результате вспыхнул конфликт, который перерос в массовые столкновения и драки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Националисты пытались поджечь правоохранителей файерами, забросать их снежками и петардами, распыляли в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ из баллончиков и бросались на них с кулаками.

У стоящих в оцеплении сотрудников полиции нацисты сорвали несколько шлемов. Одну из касок бросили на асфальт, облили горючим и подожгли под улюлюканье толпы.

Один из митингующих вскарабкался на крышу проходной Офиса президента. Чтобы его снять, туда пришлось залезть ещё десятку силовиков, которые под крики «Ганьба!» стащили беспредельщика с козырька.

По информации местных СМИ, есть несколько пострадавших – как со стороны националистов, так и среди полицейских.

В МВД Украины сообщили, что по факту столкновений на улице Банковой начато уголовное производство.

«Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь… Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. В результате 24 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции», – уточнили в пресс-службе.

Интересно, что как только толпа двинулась с Банковой к райотделу, куда свезли задержанных, полиция начала отпускать дебоширов.

Политолог Владимир Корнилов отметил, что Зеленский, закрыв телеканалы из пула Виктора Медведчука, фактически зачистил все СМИ, которые могли бы поддержать президента в конфликте с националистами.

«А теперь Зеленский пусть задаст себе вопрос: и какие каналы могли бы осудить праворадикалов и защитить его в этих условиях, если бы он их не закрыл?» – написал эксперт в соцсети.

Тем временем, нацисты объявили, что акция возле офиса Зеленского будет бессрочной – вплоть до освобождения Стерненко. Приговор ему действительно может быть отменен в апелляционном суде.