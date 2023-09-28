Столтенберг разрешил обломкам «Гераней» падать на Румынию

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Якобы упавший в Румынии российский беспилотник «Герань-2» не был преднамеренным ударом РФ по стране-члену Североатлантического альянса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский журналист выразил возмущение реакцией руководства альянса на подобные инциденты.

«Почему реакция НАТО была такой вялой и пассивной на инциденты, когда Россия совершала обстрелы территории Украины, и обломки ракеты упали на территории Польши, а также залетали «Шахеды» на территорию Румынии? Почему реакция НАТО всегда такая довольно вялая, и нет ли планов у стран-членов альянса для того, чтобы ускорить помощь Украине на этом фоне?», – спросил журналист.

Столтенберг предпочёл ограничиться общими фразами.

«НАТО решительно осуждает брутальную войну России против Украины, она приносит тяжёлые потери Украине, и потери человеческих жизней, и материальные убытки, но и так же, конечно, представляет большой риск для всех членов альянса. И поэтому мы с самого начала войны, и даже перед ней, предоставляем серьёзную поддержку Украине и усилили её после полномасштабного вторжения. Я постоянно поощряю членов альянса, чтобы они ускоряли поставки, по крайней мере, ПВО, а также усиливали производство, чтобы мы могли поддерживать Украину», – высказался генсек.

Часть вопроса об инциденте на территории Польши он решил пропустить мимо ушей.

«Что касается обломков дронов в Румынии, у нас нет никаких доказательств, что это является результатом какого-то намеренного нападения России на территорию альянса. Российская война и неосторожные удары на границе с Румынией, конечно, дестабилизируют, и НАТО заявляло неоднократно, что будет защищать всех членов альянса», – заявил Столтенберг.

Касательно Румынии, по его словам, меры приняты.

«Мы в значительной мере усилили присутствие в наших восточных членах альянса, в том числе в Румынии, направили туда больше войск, совершаем больше воздушных патрулирований, доставили туда разные силы и средства, которые позволяют нам мониторить ситуацию на границах НАТО более внимательно. И последнее развёртывание дополнительных самолётов-истребителей F-16 в рамках миссии НАТО с патрулированием воздушного пространства в Румынии, которые прислали США, также указывает на то, что мы готовы противостоять дестабилизирующим усилиям», – подытожил генсек НАТО.