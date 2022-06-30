Столтенберг уклонился от ответа про уход ВС РФ с острова Змеиный

Гуманитарные коридоры, через которые флот стран НАТО сможет контактировать с украинскими портами, якобы необходимы исключительно в гуманитарных целях.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Союзники говорили об усилиях, с которыми они стремились сдержать последствия продовольственного кризиса, а также распространения голода. В чем роль НАТО, что вы можете сделать? Как вы прокомментируете то, что Россия отвела свои войска с о. Змеиный ?» – прозвучал вопрос от Deutsche Welle.

Генсек НАТО разразился длительной тирадой, так и не коснувшись основного вопроса, заинтересовавшего немцев.

«Союзники НАТО, прежде всего, действительно объединились и они выразили свое мнение, каким образом можно продолжать прикладывать усилия, в том числе, для того, чтобы экспортировать больше зерна с территории Украины. Во-вторых, важно понять месседж, что действия Путина, а также Китая…

Мы видим разные информационные кампании. Продовольственный кризис не спровоцирован действиями НАТО, санкциями НАТО – нет! Кратчайшим способом избежать продовольственного кризиса – это остановить войну. Не на нас лежит ответственность за начало этой войны.

Мы всегда пытались способствовать мирным переговорам, достижениям определённых договоров, в частности, относительно того, чтобы были созданы гуманитарные коридоры относительно экспорту зерна из украинских портов, безусловно, чтобы наши корабли с продовольствием и зерном имели возможность переправляться по территории Чёрного моры в нужные страны.

Благодарю все страны-участницы за их усилия, в частности Румынии, за то, что у них размещены ротационные бригады, а также заранее размещено оборудование, в частности, с целью экспорта зерна по суше. НАТО будет продолжать защищать своих союзников, чтобы у них было возможность действовать и прилагать нужные усилия», – ответил Столтенберг и объявил об окончании пресс-конференции.