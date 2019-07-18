Сторонница Меджлиса осознала преступный характер блокады Крыма

18.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Водная и энергетическая блокада Крыма со стороны Украины – это нарушение международного права.

Об этом в эфире 4 канала заявила сторонница запрещенного в РФ Меджлиса, глава общественной организации Крым SOS? кандидат в депутаты Верховной рады Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам общественницы, эти решения украинских радикалов и власти ухудшили положение крымчан.

«Украина – это цивилизованная страна, которая уважает международное право и права человека. Согласно международного гуманитарного права, несмотря на то, что РФ осуществляет эффективный контроль над этой территорией и должна обеспечивать абсолютно все права людей, которые проживают на этой оккупированной территории, Украина как государство не может ухудшать состояние людей на этой территории. Соответственно, согласно международного права, можно говорить, что действительно то, что было закрыто водоснабжение, непредоставление электроэнергии – это может может ухудшить жизнь людей», – заявила Ташева.

Напомним, что именно меджлисовцы, сторонниками которых является Ташева (на снимке в центре), приняли активное участие в блокаде Крыма, в числе прочего подрывая линии электропередач на границе с Крымом.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Херсонской области грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной руководством Украины водной блокады Крыма. Приграничные к российскому полуострову села затапливает водой, которая выходит из перекрытого Северо-Крымского канала.