Водная блокада Крыма вновь ударила бумерангом по Украине

13.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Херсонской области грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной руководством Украины водной блокады Крыма. Приграничные к российскому полуострову села затапливает водой, которая выходит из перекрытого Северо-Крымского канала.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, больше всего пострадал Олешковский район Херсонской области.

«Блокада Северо-Крымского канала вылазит боком жителям Херсонской области. Село Раденск, Маячка Олешковского района (Цюрупинский р-н), топит.

И во всем виноваты власти Херсона и киевские чиновники, ведь дренажная система и Северо-Крымский канал строился не для тупых и не для блокады. А для увеличения пахотных земель, лесных угодий, и для развития сельского хозяйства, выращивания плодовых, ягодных культур – земледелия…

Ранее я писал, что еще самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа – это засаливание плодородной земли, вторая – обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», – заявил Журавко.

Экс-нардеп отмечает, что за пять лет блокады насосы, обеспечивающие работу канала, вышли из строя, что приводит к подтоплению близлежащих населенных пунктов.

«Если так и дальше будет продолжаться, то мы в скором будущем увидим самые опасные болезни: кишечные, чума, холера и т.д. И это все не только из-за халатности, но и из-за дебильности, и неадекватности чиновников и высшего руководства.

Конечно же, мне жаль, что херсонцы продолжают не обращать внимание на мой крик души. Уже сегодня надо подниматься, заставить срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций, дренажной системы. Иначе будет беда, еще раз повторюсь», – предостерегает политик.

Ранее Журавко писал, что авария на химическом заводе в Армянске на севере Крыма, которая произошла летом прошлого года, случилась из-за водной блокады полуострова, и в результате ЧП тогда также пострадали населенные пункты на украинской территории.