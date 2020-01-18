Сторонники «Великой Румынии» объединяются в антироссийский блок

18.01.2020, Москва, Елена Острякова

Политические силы Молдовы (5 партий), выступающие за объединение страны с Румынией объявили о создании единого движения «Униря».

Об этом сообщает молдавский прозападный телеканал tv8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В совместном партийном заявлении отмечается, что данный шаг связан «с нарастающей угрозой распространения российского влияния на РМ путем социального и этнического разобщения общества, захвата информационного пространства, стратегических объектов и попытки федерализации».

Поэтому, по мнению унионистов, «единственным шансом» для страны остается присоединение к ЕС и НАТО путем «возвращения Молдовы в состав Румынии».

Последний опрос социологической компании IMAS показал, что идею слияния с Румынией сейчас поддерживает 34%. Ранее таковых было 10%.

Фоном для переформатирования молдавских политсил стали заявления румынских политиков. Так, премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил, что не может считать действующее молдавское правительство «серьезным партнером» Бухареста.

Напомним, что нынешний Кабинет министров в Кишиневе был недавно сформирован Социалистической партией президента Игоря Додона после распада коалиции с прозападным блоком Acum.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна возобновит полноценное сотрудничество с Молдовой лишь после подтверждения проевропейского курса правительством в Кишинёве.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на одной из станций метрополитена Бухареста появилась карта Румынии, включающая в себя западноукраинский город Черновцы, а также часть Одесской области и столицу Молдавии – Кишинев.