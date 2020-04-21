21.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Страх одолел: Зе-команду уличили в саботировании местных выборов




Из-за резкой потери рейтинга украинский президент Владимир Зеленский и его команда пытаются урезать финансирование местных выборов, запланированных на осень этого года.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности», русофоб Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходит какая-то странная история с местными выборами, запланированными на последнее воскресенье октября. У нас сначала правительство во главе со Шмыгалём предлагало вообще обнулить расходы на выборы, то есть от 2 млрд. 150 млн., которые изначально были заложены, предлагали сначала фактически ноль.

Потом – 400 миллионов гривен, а в итоговой версии бюджета, которую сейчас подписал Зеленский, там оставили один миллиард. То ли власть собирается провести (выборы) только в 40% страны, то ли у них какие-то другие основания. Ответить на этот вопрос достаточно сложно», – недоумевает он.

По мнению Гончаренко, данная ситуация вызвана страхом Владимира Зеленского и его команды потерять власть из-за стремительно падающего рейтинга.

«Я ставил этот вопрос министру финансов – они ответили: «Нет, выборы – это святое, но мы пока уменьшаем, потому что нужны деньги. А если к лету эпидемии не будет, и мы увидим, что сможем провести выборы, тогда мы деньги добавим».

Довольно странная логика. Я понимаю, что часть президентской партии выборов сейчас боится, потому что рейтинги партии власти падают. Но надеюсь, они понимают, что нарушать конституционные права граждан нельзя», – тревожится депутат.

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