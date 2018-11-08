«Страна разъезжается, а клоуны пишут письма Путину» – киевский журналист

08.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Так называемое «письмо украинских депутатов Путину», которое вчера с трибуны Верховной рады зачитал замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко, заставило президента России «укакаться».

Такую характеристику депутатскому «опусу» в эфире телеканала «Прямой» дал журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он раскритиковал подражание депутатов запорожским казакам, которые писали письмо турецкому султану и назвал его никчемным, а самих парламентариев – клоунами.

«Путин, конечно, когда увидел это – укакался от страха. Просто от страха укакался Владимир Владимирович. Слушайте, страна разъезжается на глазах, наша страна, экономика вниз идет, воровство тотальное, а эти клоуны письма пишут. Какие письма? Это отвратительно все, занимать время работы Верховной рады. Надо законы писать, реформы делать. 4,5 года после Майдана – ни одной реформы нет, а они письма пишут», – возмутился Гордон.

Напомним, накануне депутаты зачитали письмо, подобное тому, что запорожские казаки якобы писали турецкому султану в XVII веке. В нем они всячески оскорбляли президента РФ и уверяли его в том, что Украина не достанется России.