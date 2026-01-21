«Странной смертью» погиб врио главы «Укрэнерго»

Вадим Москаленко.  
21.01.2026 17:36
  (Мск) , Киев
На Украине погиб врио главы «Укрэнерго» Алексей Брехт.

Сообщается, что причина смерти – удар током на одной из подстанций компании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине погиб врио главы «Укрэнерго» Алексей Брехт. Сообщается, что причина смерти – удар...

С июня 2022 года Брехт занимал должность члена правления компании «Укрэнерго», а 5 сентября 2025 года был назначен на пост врио председателя правления компании после отставки Виталия Зайченко.

Однако некоторые считают, что это могло быть убийство, связанное с коррупционными скандалами, ведь покойный наверняка многое знал.

«Странная смерть. «Укрэнерго» – это как раз та энергокомпания, которую обворовывал Миндич и его сообщники», – пишет политолог Марат Баширов.

