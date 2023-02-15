Страны НАТО спешно строят заводы для накачки Украины оружием

Константин Серпилин.  
15.02.2023 17:49
  (Мск) , Брюссель
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Поскольку запасов НАТО уже не хватает для накачки Украины достаточных количеством оружия и боеприпасов, страны западного блока должны спешно взяться за восстановление своего ВПК.

Об этом в ходе брифинга по итогам встречи «Рамштайн 9» заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Министры [обороны стран-членов НАТО] обговорили пути повышения военного потенциала и пополнения запасов вооружения и боеприпасов.

Страны-члены НАТО предоставляют беспрецедентную поддержку Украине, чтобы помочь ей противостоять российской агрессии. Но на это уходит огромное количество боеприпасов, и истощаются наши запасы», – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Альянс встал перед необходимостью резко нарастить своё ВПК.

«Страны-члены НАТО согласны работать плечом к плечу с оборонной промышленностью над наращиванием нашего военного потенциала. Мы уже пересматриваем наши целевые показатели и возможности НАТО для запасов боеприпасов.

И я приветствую важные межнациональные проекты, согласованные членами НАТО сегодня. Среди них – проект по складированию боеприпасов, который будет способствовать размещению и накоплению боеприпасов членов НАТО, а также проект наземной противовоздушной обороны», – резюмировал генсек НАТО.

Напомним, в Киеве хотят использовать промышленный потенциал Запада для того, чтобы снабжать Украину необходимым количеством всего самого современного вооружения, фактически превратив НАТО в тыловой арсенал бандеровцев.

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