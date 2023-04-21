Бывшие россияне в Сербии становятся идеальным сырьем для «другой России»

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Даже если в столице Сербии останется лишь часть иммигрантов из России, это принесёт большие перемены.

Об этом пишет в большой статье швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ). В тексте говорится, что большинство россиян приехало не по политическим мотивам, а по работе.

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Однако все приезжие из РФ, комментарии которых приводит издание, декларируют русофобскую позицию. Учитывая тот факт, что это далеко не первая подобная публикация в западных СМИ, именно в Сербии попытаются построить «другую Россию», считает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С начала СВО в Белграде проживает большая и пёстрая русская диаспора. Многие, наверное, останутся, и изменят этот город», – пишет NZZ.

В репортаже швейцарской газеты говорится, что в Сербию прибыло около 200 тысяч россиян, что оценивается как «иммиграционная волна исторических масштабов».

Стоит отметить, что подобная оценка явно завышена. Так, по словам директора сербского правительственного Центра защиты и помощи просителям убежища Радоша Джуровича, с начала СВО на Украине через Сербию прошло более 300 тысяч граждан России, но в Сербии по состоянию на конец марта 2023 года осталось около 50 тысяч из них.

Конечно, чиновник учитывает только тех россиян, которые хотя бы уведомили органы МВД Сербии о своём пребывании на её территории, а не пользуются особенностями безвизового режима, выезжая и въезжая в страну каждые 30 дней. Однако даже по самым оптимистичным расчётам, постоянно в Сербии находится около 120 тысяч граждан РФ.

«Сербия стала местом назначения для россиян, потому что не ввела санкции против Москвы. Запрета на въезд и визового режима нет. Тот, кто регистрирует компанию, сразу же получает вид на жительство, другие могут продлевать туристическое пребывание снова и снова», – пишет цюрихская газета.

Первая волна после начала СВО принесла в Сербию диссидентов и активистов из России.

«Во второй волне в сентябре, помимо противников войны, прибыло много специалистов и бизнесменов, покинувших Россию из-за экономических последствий конфликта» – отмечает NZZ.

Однако с этими людьми, по понятным причинам, швейцарский репортёр не общался. Зато среди его собеседников был, к примеру, выпускник факультета политологии из Москвы Денис, который «не поддерживает войну и работает в НПО, помогающей беженцам с Украины».

Стоя перед самым большим православным собором в юго-восточной Европе, храмом Святого Савы, Денис заявил, что не впечатлён его великолепием, – мол, в храме не хватает духовной атмосферы, поскольку в нём в 2019 году был Путин, а деньги на достройку выделил «Газпром».

Молодой россиянин на полном серьёзе пожаловался на то, что сербы относятся к нему с симпатией – но по неправильным причинам, как к представителю страны, являющейся главным союзником Сербии в мире.

«Более 60% сербов обвиняют НАТО и Запад в конфликте на Украине. Так же, как НАТО разбомбило Сербию в 1999 году, Запад сейчас пытается поставить Россию на колени, считают они. Вы можете услышать эту аналогию в каждом такси и в каждом пабе, а также прочитать её каждый день в газетах. Россия теперь отомстит за унижение Сербии, подразумевается в этих историях» – пишет NZZ.

Конечно же, не обошлось в тексте и без «профессионального русского» Петра Никитина, о котором «ПолитНавигатор» неоднократно писал.

«Он занятой человек, организует дискуссии, демонстрации и выставки против войны. У него не так много времени, но он использует его для предоставления точной информации: средний возраст «белградских русских» 30 лет, и большинство из них хорошо образованы. Около 20% являются политически активными противниками войны, ещё 20% ненавидят войну, но не хотят выставлять это напоказ. А 60% нейтральны – они ждут и смотрят, как развиваются события дома» – так описывает свою встречу с Никитиным швейцарский журналист.

«Никитин, дети которого растут в Белграде, не просто борется. Он также хочет пробудить сербское общество от ложных мечтаний о России. По его словам, большинство сербов не имеют представления о быте и культуре в России. И именно потому, что это так, ничто не нарушает их идеал. По мнению Никитина, помочь может только просвещение» – отмечает NZZ.

Газета напоминает, что 100 с лишним лет назад, после Первой мировой войны, тысячи противников революции бежали из России в Сербию и поселились в Белграде. Они тоже в основном принадлежали к образованной элите и принесли с собой свою архитектуру, науку и литературу. Сонный Белград пережил культурный бум, за который до сих пор благодарен русским.

Ныне в Белграде опять на каждом углу звучит русский язык.

Есть теперь русские продуктовые магазины (российская сеть «Светофор» открыла в Сербии более двадцати супермаркетов), рестораны и бары. Но, к сожалению, самыми громкими представителями новой русской эмиграции являются «либералы» и русофобы. Они регулярно получают трибуну как в западных СМИ типа «Немецкой волны» или «Радио Свобода», так и в прозападных СМИ Сербии, входящих в балканский медиа-холдинг экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса.

Судя по всему, именно Сербия будет использована как площадка для создания «другой России», которую Запад попытается использовать для раскачки ситуации в РФ. А в случае организации там какой-нибудь «цветной революции» (кстати, термин появился именно в Сербии в 2000 году) превратить слаженную в Белграде команду в оккупационную администрацию России.

К сожалению, этому содействует политика сербских властей, которые формально выдерживают баланс между Россией и Западом, но всё больше склоняются на сторону последнего, несмотря на волю самих сербов.