Стратеги Зеленского опасаются хитрого плана Козака

05.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

Российская Федерация не оставляет надежд добиться федерализации Украины по плану, который Москва намеревалась реализовать в Молдове.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели» пишет Артем Филипенко, заведующий отделом исследований Придунайско-Черноморского региона Национального института стратегических исследований, находящегося в подчинении президента Украины.

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«В 2003 году на свет появился «меморандум Козака» – план урегулирования приднестровского конфликта, названный в честь его автора. Того самого Дмитрия Козака, который сегодня является главным российским переговорщиком по «конфликту на Донбассе» (он же и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова)», – пишет автор.

В публикации отмечается, что план предусматривал трансформацию Молдовы в «ассиметричную федерацию», в которой Приднестровье и Гагаузия получали право иметь собственные органы законодательной, исполнительной и судебной власти, Конституцию и законодательство, государственную собственность, самостоятельный бюджет и налоговую систему, двуязычное (на русском и молдавском языках) делопроизводство. Кроме того, получали бы возможность блокировать на национальном уровне нежелательные для них законопроекты и международные договоры.

Тогда, как известно, молдавский президент Игорь Воронин под внешним давлением отказался подписать этот документ.

«Но идеи, предложенные в «меморандуме Козака», не были забыты. Напротив, в 2014–2015 годах они были озвучены российскими марионетками ОРДЛО, но уже в качестве требований к Украине. Россия не оставляет надежды «федерализировать» Украину, и неважно, будет ли этот план точной копией «меморандума Козака» или его модернизированным вариантом, суть будет той же – контролировать с помощью «республик» внутреннюю и внешнюю политику Украины», – опасается Филипенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее известный киевский дипломат сообщил, что Козак предложил Украине капитулировать.

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