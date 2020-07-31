Стрельба и бегство Лукашенко. Прогнозы по Белоруссии становятся все страшнее

31.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Одним из сценариев результата президентских выборов в Белоруссии может стать повторение украинского госпереворота, когда легитимный президент будет вынужден бежать из страны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил скандально известный киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, в Минске могут произойти провокации, аналогичные киевским, что вынудит Лукашенко спешно покинуть Белоруссию.

«Лукашенко побеждает де-юре, но де-факто непонятно как, начинаются протесты, волнения и тогда свою роль играют в том числе те, которые должны были дестабилизировать ситуацию внутри. Как в Киеве дестабилизировали ситуацию в 2014-м — началась стрельба, стрельба в две стороны. Стреляли как по «Беркуту», как по силовикам, так и по протестующим, что спровоцировало столкновения.

Такой вариант не исключен и в Белоруссии, когда будут стрелять в две стороны, вследствие чего, может быть, даже случится такое, что Лукашенко придется уехать из страны, как уехал Янукович из Украины. Куда ехать Лукашенко? Существует ряд вариантов: Москва, Киев, Пекин, Европа – что угодно, в зависимости от того, как он себя поведет», – заявил Гордон.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что Запад готовит в Белоруссии сценарий госпереворота, аналогичный украинскому.