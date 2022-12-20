Стрельба из подаренного украинцами гранатомёта в кабинете начальника полиции Польши. Новые подробности

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Начальник полиции Польши генерал Ярослав Шимчик пока числится пострадавшим, хотя именно он в своём кабинете выстрелил из подаренного украинскими коллегами гранатомёта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент со стрельбой из гранатомёта в кабинете начальника полиции Польши 19 декабря, наконец, прокомментировали премьер-министр и глава МВД этой страны. Премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в этом деле «проводится очень тщательный анализ, который должен привести к быстрым выводам» относительно того, что и как произошло, «чтобы я и министр внутренних дел могли это оценить и принять соответствующие решения».

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В свою очередь, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский написал в Твиттер:

«В связи со сложившейся ситуацией с украинским подарком генералу Ярославу Шимчику глава МВД Украины Денис Монастырский выразил готовность приехать в Польшу и встретиться со мной. Встреча состоится в ближайшее время.

При этом, отсекая спекуляции в СМИ, исключаю увольнение начальника полиции Польши».

При этом появляются всё новые подробности случившегося. Так, сенатор от оппозиционной «Гражданской коалиции» Кшиштоф Брейза опубликовал в Твиттер «Краткую историю гранатомета, а также того, почему Шимчик потерпевший, а не подозреваемый, ожидающий слушания по делу о задержании».

По информации сенатора, в конце встречи в Киеве генерал Шимчик получил от украинцев «боевой гранатомёт RGW-90 HH, не игрушечный, а тяжелый гранатомет (не бумбокс с динамиками)». Он добавил, что «господа бросили RGW-90 в багажник автомобиля и пересекли границу (осуществили контрабанду гранатомета)».

Реконструируя ход событий 14 декабря, Брейза сообщил, что «Шимчик вошел в подсобку, гранатомет стоял вертикально, начальник хотел показать замам, что привез с Украины», а потом «после снятия предохранителя на RGW начала мигать лампочка, он нажал на спусковой крючок, и в 7:55 прозвучал выстрел». Граната попала в потолок и пробила его, но не взорвалась из-за слишком маленького расстояния до цели – иначе разрушений и жертв было бы значительно больше.

По словам сенатора, после взрыва гранатомета воцарилась паника.

«Поначалу было заявлено, что из-за снега рухнула крыша. Но поддерживать эту версию было нереально», – пишет Брейза, добавив, что «было введено полное информационное эмбарго», а также, что «было предостаточно бутылок спиртного возле гранатомета».

Политик утверждает, что прокуратура не распорядилась проверить кабинеты всех членов делегации польской полиции, побывавших на Украине, не назначала обыск в квартире Шимчика, и даже его водителя не сразу допросили.

«Договорённости дают им время, чтобы придумать свою версию событий» – пишет сенатор.

«Скандальным является также то, что полиция проводила следственные действия в отношении своего начальника, хотя это должна была делать другая служба», – заключил Кшиштоф Брейза.

Ни полиция, ни МВД Польши слов сенатора не опровергли.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в здании Главного управления полиции Польши взорвался «подарок из Украины», в результате начальник полиции Польши генерал Ярослав Шимчик был госпитализирован.