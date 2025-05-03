Стрельба на Куликовом поле — как одесситам испортили траур

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…вой полицейских сирен был таким, что казалось, нацисты вычислили партизанский отряд и мчатся его задерживать. Вышло, нет — всего лишь подстрелили мужика. Одного. Во время возложения цветов на Куликовом поле в Одессе, после чего сами выехали себя спасать.

С каждым годом гестаповские меры по пропуску людей к Дому профсоюзов 2 мая все больше ужесточались. На этот раз и вовсе достигли апогея — поле обложили бетонными блоками и прочими заграждениями, а людей пропускали по одному (для картинки — «смотрите, почти нет скорбящих!»), предварительно подвергая унизительным обыскам и проверке телефонов. И вдруг этот зловещий, но унылый аусвайс в концлагере пронзили крики.

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Сначала в «телеги» просочилась информация, что некий мужик напал с ножом на полицейских, а те мигом прострелили ему коленные чашечки.

На выложенном в Сеть видео понятно лишь, что происходит потасовка, голоса за кадром охают: «Стреляют…», «Да сколько ж можно стрелять?». Затем кто-то издалека вопит: «Турникеты! Быстро принесите турникеты!». Значит, полицаев мужик таки порезал.

А вот официальная версия самих полицейских:

«Мужчина набросился с двумя ножами на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка, причинив им ножевые ранения».

Странно, ведь полицаев на поле паслись полчища, не говоря уже о вооруженных тэцэкашниках.

«С целью отражения нападения и задержания правонарушителя, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие в отношении нападавшего. Нападавший с ранениями госпитализирован. Также в результате полученных ножевых ранений госпитализированы полицейские».

Мужику уже успели вменить «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа», но… никаких мало-мальских деталей больше не дали.

Допустим, это был человек, несущий к Дому профсоюзов цветы и не пожелавший выворачивать карманы — молчок.

Допустим, человек под веществами (в таких случаях моментально проводится экспертиза) — молчок.

Просто неадекват — молчок.

«Ухылянт»? Молчок тоже.

Да какая, в конце концов, разница?! Все равно скажут «сепар проклятый».

То ли дело в центре города, где установлена табличка двум застреленным 2 мая нацистам. Там ни рамок металлоискателей не было, ни полицаев с овчарками, ни ТЦК. Но обошлось без эксцессов. Ну еще бы… Ведь со всей Одессы почтить память выродков пришло всего 12 человек, да и то — безумный «историк» Музычко со своими студентами. И этим все сказано.