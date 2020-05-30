Стрелков: «Гордон об меня расшибся»

30.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Бывшему командиру ополчения Донбасса Игорю Стрелкову удалось удачно дать интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону благодаря тщательной подготовке к этому мероприятию.

Об этом Стрелков рассказал в интервью военному корреспонденту Александру Сладкову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Естественно, как и в ситуации, когда были дебаты с Навальным, я готовился (к интервью с Дмитрием Гордоном – прим. ред.). Я сначала просмотрел несколько материалов, как он ведёт беседу, составил для себя его психологический портрет, прикинул вопросы, которые он будет задавать, и выбрал для себя линию поведения.

Мне кажется, что, в принципе, на 99% мне удалось придерживаться этой линии в течение всей беседы. Я понимал, что никаких эмоций быть не должно, полное спокойствие, откровенность и никакой лжи, потому что он сам волнуется и ложь чувствует. Поэтому там, где я не мог сказать правду, я просто ничего не отвечал», – отметил бывший командир ополчения.

По его мнению, Дмитрий Гордон попытался превратить интервью в допрос и вывести «российского террориста» из равновесия, однако этот план украинского пропагандиста полностью провалился.

«Гордон в ходе беседы наращивал давление. То есть, начав достаточно дружелюбно и мягко, он постоянно наращивал темп, пытаясь перейти фактически к допросу.

И где-то в середине беседы его речь и физиономистика, всё это – как будто меня допрашивал строгий и жесткий следователь. Мне приходилось уже с таким сталкиваться, даже в более грубой форме.

Но мне показалось, что к концу беседы он об меня расшибся. То есть, он понял, что ничего он от меня не получит, из себя он меня не выведет, что психологически подавить меня не получится.

И, наоборот, мне кажется, к концу беседы я даже имел инициативу, потому что я мог говорить уже фактически то, что и как я считал нужным, и он даже не пытался меня перебить или ещё что-то сделать. Хотя, наверное, именно эта часть беседы вызвала наибольшую ярость у украинских нацистов», – резюмировал Игорь Стрелков.