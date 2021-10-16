Стрелков критикует ЛНР за отсутствие зеркального ответа на похищение гражданина России

16.10.2021 16:17 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В ответ на похищение российского гражданина, представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяна военные республики должны были ответить жесткими мерами. Речь может идти о пленении украинского силовика соответствующего уровня, иначе подобные попытки, если останутся безнаказанными, повторятся в будущем.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно в принципе нагло, при исполнении обязанностей взять человека, который формально наделен неким, пусть псевдо, но дипломатическим статусом, и просто его арестовать и утащить в подвал. Можно. В ответ что обычно происходит в зоне боевых действий, когда идет какая-то война жесткая, противостояние. Обычно на каждое действие противника ответное строгое действие. Вот они утащили этого – на следующий день должны были по возможности взять другого, ихнего. И желательно повыше рангом. И утащить к себе в подвал. Это сделано? Нет… Сейчас похитили этого полковника, завтра они легко похитят какого-то военного российского. Если ответа не будет, так и будет продолжаться. Потом какого-нибудь генерала обвинят в чем-нибудь и утащат к себе. Так и будет обязательно, потому что когда на действие нет противодействия, то будут щупать стенку дальше», – заявил Стрелков.