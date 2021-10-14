Украина повторяет то, что делал Саакашвили перед войной 2008 года: Кадры издевательств над гражданином РФ

14.10.2021 10:08 (Мск), Луганск, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина продолжает удерживать в плену захваченного накануне представителя ЛНР Андрея Косяна. Об этом «ПолитНавигатору» сообщил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник. По его словам, пленника пытаются освободить через международные организации.

«Переговоры по его освобождению идут, главным образом через ОБСЕ. Со вчерашнего дня пока ничего не изменилось», – сказал Мирошник.

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Украинские СМИ еще вечером опубликовали издевательское фото плененного Косяна. При этом акцент был сделан на том, что диверсантами захвачен гражданин России – по задумке пропагандистов, это должно подтверждать версию Киева о наличии «российских войск». Однако украинские СМИ заретушировали место рождения пленника – Алчевск, поскольку тогда получается, что Косян – один из граждан ЛНР, получивших гражданство РФ.

«Такой вот себе оккупант Алчевска родом из Алчевска. А паспорт РФ у него с 2020 года. Неудобненько получится, в общем, так что решили лучше не указывать», – комментирует одесский журналист Юрий Ткачев.

Тем не менее, в неудобном положении оказалась и Москва – ведь нужно не только ждать, как писал недавно Дмитрий Медведев, но и действовать в защиту своих граждан на Донбассе.

«Укронацисты издеваются над уроженцем г. Алчевск (ЛНР) гражданином РФ подполковником Андреем Косяном из СЦКК. Его вчера взяли в плен, выкрав во время миротворческой миссии силами ДРГ ВСУ. Связанного офицера с замотанными скотчем глазами бросили в яму и фотографируют на потеху карманным СМИ», – комментирует военкор Юрий Котёнок.

Его коллега Александр Сладков напоминает, что аналогично вели себя грузины накануне войны в августе 2008 года.

«Пора заканчивать с хамством. Терпение не лучший ответ шпане, которая вдруг уверовала в то, что она – сильная, готовая к настоящей войне армия. Вспоминаю пленных грузин, которые чистили картошку на ПХД российской пехоты. «Кто это?» – спросил приехавший уже после Пятидневной войны генерал. «Это контрактники?». «А чего по-русски не говорят?». Пехота смутилась: «Так они грузинские…». А пленные улыбались. Они были очень рады, что чистят картошку, а не кормят червей, как другие две тысячи подельников по нападению на Цхинвал».