Стрелков лично захотел выдвигаться в президенты, чем сильно опечалил поклонников

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Находящийся в СИЗО экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ. Ранее о желании выдвинуть Гиркина объявило созданное на днях Русское движение Стрелкова.

В своем заявлении, переданном через адвокатов, Гиркин обещает лично руководить СВО в случае своего избрания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент, и совершенно точно, чем действующий министр обороны, поэтому мог бы выполнять обязанность верховного главнокомандующего как положено по Конституции РФ», – пишет Гиркин.

Он также обещает разорвать все сделки, якобы заключенные Владимиром Путиным с Западом и олигархами.

Профессор Высшей школы экономики, либерал Алексей Макаркин полагает, что история с выдвижением затеяна сторонниками Стрелкова ради его освобождения из СИЗО.

«Организаторам нужно, чтобы о Стрелкове не забывали – а для этого надо создавать информационные поводы. Объявление о возможном участии в выборах является таким поводом – тем более, что под флагом сбора подписей можно инициировать общественную кампанию в его поддержку. Но эффективность такого повода в современной России весьма сомнительна. Он мог сработать в нелюбимые и Стрелковым, и стрелковцами 1990-е годы – но не сейчас», – написал Макаркин в своем тг-канале.

Политолог Сергей Старовойтов допускает, что Кремль может допустить Стрелкова к выборам.

«Стрелков нужен на президентских выборах как кандидат, который абсорбирует протестные голоса. Иначе ультрапатриоты останутся без представительства, что опаснее, чем беспризорный либеральный электорат. Удивительным образом, СИЗО очень помогает в деле создания качественного спарринг-партнера. Делает его убедительнее», – написал Старовойтов.

С ним согласен депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, который считает, что Стрелковым Путин будет «пугать мир».

«Лучше соперника, пугающего мир, не придумать, это даже не Пригожин. Для Запада на фоне демонического фанатика Стрелкова (мировая известность которого имеется, в отличие от многих иных “кандидатов”) Путин выглядит явно меньшим злом, если не сказать больше. Так, глядишь, напуганный Стрелковым – и Зеленский на переговоры с Путиным попросится», – пишет Матвеев.

Однако сторонники и симпатики Гиркина в ужасе и считают, что он своим шагом обрек себя на долгий тюремный срок (он подозревается в призыве к осуществлению экстремистской деятельности).

«Считаю его шаг актом самопожертвования. Ни малейшего шанса пройти иезуитское сито по сбору 300 тысяч подписей нет. Единственный смысл тут – мобилизация сторонников и медийный повод в преддверии возможных бурных событий. Но пока расплатой за это станет гарантированное запечатывание Иваныча в Лефортово», – написал член «клуба рассерженных патриотов» журналист Максим Калашников.

«Какие-то абсолютно безумные деструктивные люди убедили Игоря Ивановича Стрелкова в том, что он должен выдвигаться на выборах 2024 года. Ну и зачем этим бессмысленным провокаторством заниматься? Хочется, конечно, предположить, что провокаторство это вовсе не бессмысленное, а очень даже профессиональное, но все-таки я предпочту думать, что это банальный идиотизм. И потому скажу в пустоту. Не делайте вы эту мерзость. Стрелков и так уже в СИЗО, не навешивайте вы ему новые дела и сроки, не лепите из него врага», – пишет публицист Дмитрий Ольшанский.

Совсем с других позиций критикуют выдвижение Гиркина «государственники».

«Если Стрелков действительно станет кандидатом в президенты (то есть, если не просто заявит об этом, а реально соберет подписи и пройдет процедуру регистрации) это будет означать, что “власть” не уважает ни “рассерженных патриотов”, ни саму себя. А если уважает, надо объяснять патриотам, что никакого кандидата, кроме Верховного главнокомандующего у них не может быть», – уверен политолог Андрей Перла.

И только доктор политических наук Игорь Скурлатов считает всю историю с выдвижением банальным мошенничеством. Он полагает, что группой поддержки Гиркина движет лишь желание собрать деньги с рядовых потенциальных избирателей. Причем якобы уже разгорелась борьба за донаты между ними и женой Стрелкова Региной.

«Выдвижение в Президенты РФ оказалось опрометчивым, эмоциональным, непродуманным шагом. Бизнесмены и жена, норовящие подмять финансовые потоки на игре с брендом «Стрелков», что-то поимеют, а Игорь обеспечил себе длительный срок в колонии. «Золотой Телец» и амбиции победили, но в реальности наблюдаем самоуничтожение полковника собственными руками. Игорь, кто ж тебя надоумил на такую самоподставу? Удивительно», – написал Скурлатов.