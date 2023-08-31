Стрелкова выдвигают в президенты. Герой ополчения тут же стал предметом глумления политтехнологов

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Созданное на днях Русское движение Стрелкова заявило о намерении выдвинуть Игоря Гиркина, бывшего министра обороны ДНР, кандидатом на пост президента России на выборах 2024 года.

Сам Стрелков-Гиркин находится сейчас в СИЗО. Он подозревается в призыве к осуществлению экстремистской деятельности.

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Либеральная журналистка Екатерина Винокурова указывает, что формально пока Стрелков не осужден, он имеет право выдвигаться на любые выборные должности. Для того, чтобы зарегистрироваться, Стрелкову придется собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей.

Винокурова считает, что сбор средств на кампанию вызовет возмущение среди электоральной базы Стрелкова – так называемых «рассерженных патриотов», которые считают, что средства должны собираться только на нужды фронта.

«Чем участие Стрелкова в выборах президента России было бы интересно – это, наконец, дало бы возможность измерить реальное количество «рассерженных патриотов» в обществе, но выразим сомнение, что интересант такого дорогого социологического исследования будет найден», – язвит Винокурова в своем тг-канале.

Полулиберальный политолог Илья Гращенков считает, что власть может поддержать этот ход «для аккумуляции (и канализации) голосов «рассерженных патриотов».

«Еще в начале года было ясно, что кандидат для этой аудитории нужен. Кто-то номинировал на нее Пригожина, кто-то Стрелкова, теперь очевидно, что шансы на это есть только у последнего. Еще один возможный кандидат – Захар Прилепин. Смерть Пригожина сильно поменяла расклады, теперь аккумулировать голоса сторонников «марша справедливости» нужно кому-то, кому больше доверяют, чем прокремлевскому Захару, а Стрелков, сидящий в заключении, прекрасно подходит на эту роль», – пишет Гращенков.

Его коллега Максим Жаров считает, что включить Стрелкова в президентскую кампанию-2024 Кремль может только в случае реализации навязанных извне радикальных сценариев, «вроде спойлинга Зеленского».

«Стрелков против Зеленского в интересах Главного кандидата — только в этом случае опасные игры в КРП могут быть продолжены с каким-то отличным от нуля КПД. Да и то такие игры в кампании-2024 возможны только в том случае, если в этой кампании будет один, единственный центр управления. Пока что, при взгляде на внутриэлитную конфигурацию, в этом есть обоснованные сомнения», – пишет Жаров.

Медиатехнолог Ярослав Федосеев в ужасе от идеи выдвинуть Срелкова в президенты.

«В преемники — когда-то в 2014 году могла быть такая вероятность, но сегодня в Президенты — категорически нет. Так же как и любых других представителей внесистемных патриотов. Потому что победить могут… и тогда начнется такой передел, какого не было сто лет. А все, что было построено при Путине – рухнет в один момент, включая остатки советского наследия. Даже либералов не надо», – написал Федосеев.