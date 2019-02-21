Стрелков ответил на украинские фантазии о сопротивлении в Крыму во время Русской весны

21.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Украинская группировка в Крыму была бы разгромлена, если бы попыталась применить силу во время начала «Русской весны», как сейчас фантазируют политики в Киеве.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил участник событий 2014 года – экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который в то время находился на полуострове.

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По его словам, украинские войска на тот момент были деморализованы и не имели никакого желания воевать, потому соответствующие приказы из Киева, если бы и поступили, то не были бы исполнены.

«Если бы украинская армия попыталась применить силу, то она была бы разбита находившимися в Крыму в то время российскими войсками.

Самое главное, что ни у украинского командования, ни у рядового состава не было совершенно никакого желания сражаться и защищать ту власть, которая на тот момент установилась. Да и вообще, защищать Украину как таковую.

Я полагаю, что если бы они попытались применить силу в Крыму, то вряд ли бы у них что-то получилось», – заявил Стрелков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что Украине достаточно было в первые три дня «Русской весны» начать жесткую силовую зачистку пророссийских выступлений в Крыму, и под контролем России остался бы максимум Севастополь.