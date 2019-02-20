Любимый политик Лолиты сокрушается, что Крыму не устроили кровавую баню

20.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине достаточно было в первые три дня «Русской весны» начать жесткую силовую зачистку пророссийских выступлений в Крыму, и под контролем России остался бы максимум Севастополь. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В первые три-четыре дня, если бы мы арестовали заговорщиков, история бы абсолютно по-другому пошла. Даже, если была бы дана команда тем частям, которые там есть, какие бы сказки о том, что полное предательство – ну, безусловно, в СБУ большое было, в милиции, но пять тысяч вышли оттуда после месяцев в окружении.

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Там была группировка, достаточно было даже начать защищаться, назвать войну войной. Возможно, у России кроме Севастополя больше ничего бы не было», – заявил Смешко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее певица Лолита Милявская заявила, что ей импонирует Смешко, баллотирующийся в президенты Украины. «Мне он понравился. У него была абсолютно трезвая позиция», – сказала Милявская.