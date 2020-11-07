Стрелков рассказал, как российские олигархи похоронили Новороссию

07.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Имевшие бизнес на Украине российские олигархи в 2014 году лоббировали «слив» проекта Новороссия, поскольку втайне надеялись благодаря евроинтеграции Киева легализовать на Западе свои вложенные в украинскую экономику богатства, нажитые сомнительным путём в РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Русский интерес» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1991 году начался процесс мародёрства, когда «Бураны» пилили на металл. Когда, условно говоря, стоит он миллиард… каждый отпилил кусочек титана и продал его за доллар. Условно говоря, заработали миллион – погубили миллиард. Так случилось со всей страной.

…Я прекрасно помню, как когда ещё служил в своей прекрасной организации, на мои изумлённые вопросы: «А почему – так?», мне некоторые люди объясняли на пальцах: «Ты что, дурак, не понимаешь? Мы всё купим на Украине. Мы туда вложим много денег, всё там купим и будем там всем управлять через то, что мы купили».

…Покупал-то кто? Не РФ. То есть, им государство выделяло кредиты, а покупали-то они себе. Как господин Зурабов стал партнёром, акционером бизнеса Порошенко? Он же там не один. То есть, вложены были десятки миллиардов долларов, если не сотни. Об этом всём не говорят, это «коммерческая тайна».

И вот, настаёт 2014 год, и Украина движется в Европу. Соответственно, вся собственность, которая находится на Украине, движется в Европу. Это же какой прибыток для всех людей, которые туда вложили деньги. Да вы что! Какие республики? Мы в Европу хотим! Так же, как эта девочка с кружевными трусиками, все люди, которые вложили свои «бабки», то есть, государственные, они все двинулись в Европу. Всё, ничего им не нужно», – заявил Стрелков.

«РФ – это сырьевая колония, отсюда они должны качать нефть, алюминий, титан, женщин, органы, наёмников для войны в Африке. А жить надо – там. Там удобно, комфортно, там никто не задаёт вопросов. Господин «лорд Московский», как этого п..ика-то? Сын Александра Лебедева. Вот, кстати, конкретно деградация. Вот, получай, ты хотел? Получай сына-п…ераста. Добился? А он –«лорд», какое счастье.

Они все хотят быть лордами при дворе Елизаветы, они все хотят жить в Ницце, на лазурном берегу, чтобы все ими восхищались и не задавали глупых вопросов, где вы заработали эти миллиарды. А то, что со страной, им наплевать, они как выросли в комсомоле, когда они дерибанили страну в 1991-м, им было наплевать, а что – что-то изменилось? Нет», – рассказал экс-командир ополчения.