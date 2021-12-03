Стрелков: Россию заранее обвиняют в «агрессии», чтобы не дать помешать зачистке ЛДНР

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Новости Украины

Украина готовится к наступлению на Донбасс и его полной зачистке. Об этом свидетельствует усиление группировки войск на границе с ЛДНР и давление Запада на Россию, который делает все, чтобы не допустить ее вмешательства для защиты республик.

Об этом в эфире телеканала ОСН заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас сосредоточение происходит одновременно с мощнейшим политико-дипломатическим давлением на Российскую Федерацию со стороны так называемых уважаемых западных партнеров, говорит о том, что вероятность атаки украинских войск еще более высока. Поскольку действия так называемых партнеров нацелены на то, чтобы обвинить Российскую Федерацию во вмешательстве во внутриукраинские дела, если Россия введет свои войска для защиты Донецкой и Луганской народных республик. То есть, заранее Россию предупреждают, чтобы она не вмешивалась в зачистку Донбасса, которую готовятся произвести украинские вооруженные силы», – заявил Стрелков.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина стянула на Донбасс половину всего личного состава ВСУ.