Захарова: Киев стянул к ЛДНР половину всей украинской армии

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже стянул в Донбасс половину всего личного состава ВСУ, а также инициировал допуск иностранных вооруженных сил на украинскую территорию.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику и личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек. Это половина всего состава ВСУ», – подчеркнула Захарова.

При этом интенсивность обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, в том числе из запрещённого оружия, только усилилась.

Кроме того, по словам представителя МИД, внесение президентом Зеленским 29 ноября в Верховную раду законопроекта о допуске иностранных военных на территорию Украины в 2022 году для учений – прямо противоречит всем существующим договорённостям по урегулированию конфликта.