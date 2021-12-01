Захарова: Киев стянул к ЛДНР половину всей украинской армии

01.12.2021  19:40 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже стянул в Донбасс половину всего личного состава ВСУ, а также инициировал допуск иностранных вооруженных сил на украинскую территорию.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский уже стянул в Донбасс половину всего личного состава ВСУ, а...

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«ВСУ наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику и личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек. Это половина всего состава ВСУ», – подчеркнула Захарова.

При этом интенсивность обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, в том числе из запрещённого оружия, только усилилась.

Кроме того, по словам представителя МИД, внесение президентом Зеленским 29 ноября в Верховную раду законопроекта о допуске иностранных военных на территорию Украины в 2022 году для учений – прямо противоречит всем существующим договорённостям по урегулированию конфликта.

 

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