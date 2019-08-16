Стрелков сообщил, кто убил Захарченко

16.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Убийство лидера ДНР Александра Захарченко было осуществлено с целью передела контроля над бизнес-потоками в Донбассе. Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» заявил один из героев Русской весны бывший министр обороны Донецкой республики Игорь Стрелков.

«Не думаю, что решение об устранении было принято официальными властями, но более чем вероятно, что существовали серьезные силы, заинтересованные в устранении… Коммерческие вопросы. Контроль над серыми схемами, над промышленностью, над всем остальным», – сказал Стрелков.

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При этом он пояснил, что, если бы претензии к Захарченко имелись у российских кураторов, смена руководства ДНР произошла бы без жертв – как незадолго до того произошло в ЛНР.

«Если бы политические мотивы были главными, то Захарченко просто вызвали бы в Москву и оставили здесь», – считает Стрелков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Александр Казаков, бывший советник Захарченко, заявлял, что после убийства лидера ДНР все главные промышленные предприятия республики стали контролировать структуры бежавшего в Россию украинского олигарха Сергея Курченко, которого ранее пресса называла «кошельком Виктора Януковича».

«Сегодня большинство этих предприятий находится в управлении компании Внешторгсервис (Сергей Курченко), которое получает от них весьма внушительные барыши. Более того, после трагической гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко вся исполнительная вертикаль была передана людям, прямо или косвенно связанным с ВТС (премьер, вице-премьеры и т.д.)», – утверждал Казаков.

Сведения о возвращении в Донбасс после гибели Захарченко интересов семьи Януковича сообщал и другой советник погибшего Захарченко – Александр Пашин ( позывной «Север»).