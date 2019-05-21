21.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Украина, Экономика
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Клан Януковича возвращается в Донецк

Донецкую народную республику посетил сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александр, которого в народе прозвали Саша «Стоматолог».

Об этом со ссылкой на свои источники у себя в блоге сообщил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Пашин ( позывной «Север»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пашин подчеркнул, что Янукович-младший провел несколько встреч с руководством республики для решения вопросов бизнеса так называемой «семьи» Януковича.

«На Донбасс возвращаются старые игроки. Саша «Стоматолог», сын Виктора Януковича, посетил ДНР для решения хозяйственных вопросов, связанных с интересами «семьи». Источники сообщают как минимум о двух встречах Януковича-младшего с премьером Ананченко и вице-премьером Пашковым. С нетерпением ждем продолжения», – заявил «Север».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что старший сын бывшего президента Украины Виктора Януковича сохранил свое влияние на Донбассе. Связанные с ним люди осуществляют контроль над активами и финансовыми потоками.

До этого ополченец – доброволец из Латвии, коммунист Бенес Айо заявлял, что олигарх Сергей Курченко и его компания «Внешторгсервис» получили контроль над ключевыми предприятиями, отобранными у украинских олигархов. Также «ВТС» является монопольным поставщиком угля из ЛДНР с бывших шахт Рината Ахметова.

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