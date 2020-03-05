Стрелков станет членом партии айтишников

05.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня.

Об этом «Коммерсанту» сообщил член оргкомитета партии совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.

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«Игорь Стрелков и Мария Бутина зарегистрировались для участия в учредительном съезде партии», — сказал Шевяков.

По его словам, Бутина будет курировать в партии вопросы цифровой грамотности и цифровой безопасности населения, а круг обязанностей Стрелкова будет определен уже на съезде.

При этом источник в партии утверждает, что Бутина будет баллотироваться в 2021 году на выборах в Государственную думу от Алтая в одномандатном округе, тогда как выдвижение Стрелкова в депутаты ГД в партии еще обсуждается.

Основавший партию разработчик World of Tanks Вячеслав Макаров сообщил газете, что Партия прямой демократии также выдвинет своих кандидатов на выборах в законодательные собрания Новосибирска и Воронежа.

«Новосибирск и Воронеж — это для нас ключевые регионы, в которых мы пойдем на выборы в законодательное собрание. Это два региона, в которых достаточно большая концентрация IT-компаний, то есть людей, которые могут не только понять и принять, но и транслировать идеи прямой демократии. Кроме того, в этих регионах у нас сильные региональные отделения», – заявил Макаров.

Напомним, что в июле 2018 года Мария Бутина была арестована в США по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации. Позднее она признала свою вину, а также заявила на суде, что действовала под руководством российского чиновника. 6 апреля 2019 года приговорена в США к полутора годам тюремного заключения. Вернулась в РФ 26 октября 2019 года после отбытия части срока и депортации.

Игорь Стрелков в 2014 году руководил министерством обороны ДНР и ополчением, державшим оборону Славянска. Сейчас выступает с резкой критикой российской политики как на украинском, так и на сирийском направлениях. Ранее появилась информация, что Стрелков планирует принять участие в выборах в Заксобрание Севастополя от «Партии дела, что, впрочем, он сам опроверг.