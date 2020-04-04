Стрелков: Украина наращивает группировку, чтобы ударить по Донбассу

04.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинское командование постоянно готовится к удобному моменту для удара в Донбассе, который возникнет, когда в Москве не будут готовы взять под прямую защиту российскими войсками ЛДНР.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстановка на Донбассе сейчас напряжённая, ежедневно на всех участках фронта обстрелы. Вчера даже, чего давно уже не было, центр Горловки обстреляла артиллерия. Обычные миномёты, пушки БМП, сейчас снарядами стали снова «насыпать» по передовой, активно действуют беспилотники, которые сбрасывают лёгкие бомбы, конкретно миномётные мины, обычно 82 мм. Буквально на днях погиб один из бойцов, воевавший ещё со Славянска. Активно действуют украинские ДРГ. И пытаются проникнуть, и проникают в ближайшие тылы позиций корпусов, ставят мины в основном, на которых подрываются бойцы регулярно, обстреливают.

Идёт переброска войск – не сказать, что активная, то есть, огромных колонн нет, но из Днепропетровска в Донбасс непрерывно фиксируются небольшие, по 15-20 машин, колонны тентованных грузовиков, а в обратную сторону не идёт практически ничего. То есть, идёт подвоз боеприпасов, ГСМ и пополнений», – рассказал Стрелков.

«В общем, наши «украинские партнёры» никогда не скрывали, что они постоянно готовятся к моменту, когда в Москве не будут готовы взять под прямую защиту российскими войсками Донецкую и Луганскую республики. А справиться с корпусами они, преобладая тройным-четверным численным и техническим преимуществом, полагают возможным. А учитывая состояние корпусов, к сожалению, они на это способны», – добавил бывший командир ополчения.