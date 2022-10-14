Стрелкову удалось вернуться в зону боевых действий, – военкор

14.10.2022  22:27 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Война, Дзен, Россия, Спецоперация


Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков впервые за долгое время уже несколько дней ничего не публикует в своем блоге о ходе спецоперации.

По данным военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), молчание бывшего командира донбасских ополченцев связано с тем, что Стрелкову удалось со второй попытки оказаться в зоне СВО.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков впервые за долгое время уже несколько дней ничего не...

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«Я знаю по своим источникам, Игорь Иванович, все-таки, пошел служить в один из добровольческих батальонов, который формируется. До меня дошли слухи – вроде как начальником штаба или замкомандира батальона.
Я считаю, что Игорь Иванович нормально себя сейчас проявит.
Слава Богу, он будет на своем месте, он этого хотел», – сказал Фомин в своем видеоблоге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», минувшим летом Стрелкова задержали при попытке выехать на фронт по чужому паспорту.

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