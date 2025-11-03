Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Побоище на одесском рынке «7-й километр», сотрудники которого толпой отколошматили тэцэкашников и разбили их бусификаторы, предсказуемо аукнулось нацистским гневом.

И тут даже не об уголовном производстве по статье «препятствование законной деятельности ВСУ» (до 15-ти лет тюрьмы), возбужденном СБУ — а про реакцию упоротой военщины. Своими садистскими угрозами она опять пробила дно.

«Торгаши штурманули ТЦК, это гребаный п-ц. 50+ человек, под многочисленные камеры телефонов, под видео для фээсбэшних нарративов, для новостей России, совершенно безнаказанно, создают такую дичь, — не только возмущен, но и готов мстить командир батальона БпЛА «Люфтваффе» (а, каково?!) Николай Колесник. — При необходимости силами нашего батальона можем оказать поддержку правоохранителям против пророссийских организованных элементов с рынка. Гарантируем эффективную поддержку ударными экипажами FPV, Mavic со сбросом, для особо агрессивных, для успокоения, отработаем Vampire. Остановить эту фигню можно только так».

Аналогичным предложением отметилась и командир медицинской службы батальона «ДаВинчи», герой Украины Алина Михайлова — она призвала сотрудников ТЦК «применять огонь на поражение».

«Начался пророссийский бунт и мятеж ждунов. Сепары напали на военных. Новая военная администрация, полиция должны продемонстрировать силу и загнать этих мятежников в стойло. Пора ТЦКшникам выдать боевое оружие и дать право при малейшей угрозе жизни стрелять на поражение», — а это бушует многолетний эсбэушный стукач, ныне ВСУшник Богдан Осинский.

«Любой, кто осуществляет препятствия мобилизации и применяет физическую силу против военнослужащих ВСУ, является врагом или его прислужником. Соответственно, должен быть либо изолирован, либо ликвидирован», — заявляет главшариков по Одессе из института нацпамяти Гуцалюк.

Ликвидировать людей — обыкновенный нацизм.

Но вот что интересно. «В интернетах» идет молва, что одесский гауляйтер Кипер годами брал с рынка «7-й километр» многомиллионную мзду за «типа броню» от могилизации. По укро-скрепам ею принято делиться с Киевом, а он, говорят, не делился — поэтому, мол, мужики и не выдержали:

«Нас обирают да еще и могилизировать хотят».

Эй, уроды, а почему вы не хотите пальнуть на поражение в Кипера?