Структуры Сороса зашли в Крым

21.02.2020, Севастополь, Максим Карпенко

На территории Крыма успешно функционируют несколько некоммерческих организаций, получающих финансирование из фонда американского олигарха Джорджа Сороса «Возрождение».

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявила член Общественной палаты Севастополя Наталья Кирюхина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам общественницы, задачами этих организаций являются пропаганда так называемых европейских ценностей» и информационное влияние на население полуострова.

«Сайт в свободном доступе, можно набрать название этого ресурса – «Международный фонд «Возрождение» – и легко найти гранты, темы для грантов, кто, когда проходит конкурс и во вкладке уже выданные гранты обратить внимание на то, что есть регион, на территории которого будет происходить реализация этих грантов – это Автономная республика Крым в том варианте, который выписан на этом сайте, и обратить внимание на организации, которые указаны в качестве грантополучателей.

Обнаружились некоммерческие организации, которые зарегистрированы на территории Симферополя и одна на территории Бахчисарая. В основном это гранты, которые так или иначе связаны с, в моем понимании, пропагандой европейских ценностей, во многих случаях это даже название самого гранта… Это гранты, направленные на определенное влияние и на политику, и на гражданское общество, нас, крымчан», – заявила Кирюхина.

Напомним, Джордж Сорос оказывал непосредственное влияние на политические процессы на Украине, поддержав оба Майдана. Финансируемые за счет его фонда люди входят в состав украинского правительства, парламента и наблюдательные советы государственных корпораций.