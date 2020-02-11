У Зеленского занялись подсчетами людей Сороса среди «слуг»

11.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Так называемых «соросят» – людей, чья деятельность финансируется из фонда известного американского миллиардера и спонсора так называемых «цветных революций» Джорджа Сороса, в правящей фракции «Слуга народа» в парламенте менее 40 процентов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Разумков прокомментировал заявление своего коллеги, члена фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, которого также называют представителем интересов украинского олигарха Игоря Коломойского в парламенте.

«Я тут не соглашусь с Александром Анатольевичем, наверное, потому что 40% от фракции в 248 народных депутатов – это слишком много. Если мы исходим из этого критерия, я понимаю, что говорил Дубинский, но я думаю, что все-таки меньше представителей этой категории, если можно так распределять на категории», – заявил Разумков.

Ранее Дубинский в эфире этого же телеканала заявил, что без согласования с «соросятами» в Верховной раде невозможно принять ни один закон.

«Это большая проблема. Я думаю, что вопрос борьбы со внешним влиянием и с людьми, которые выполняют работу не в интересах Украины, будет ключевым кейсом 2020 года», – говорил Дубинский.

«ПолитНавигатор» писал, что интегрированные в украинскую власть грантоеды американского миллиардера и спонсора «цветных революций» Джоржа Сороса уже настолько освоились, что перешли на самофинансирование.