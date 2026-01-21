Суд арестовал имущество Тимошенко – Юлька обещает отомстить

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве продолжается суд над Юлией Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов.

Сегодня Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство Тимошенко не арестовывать средства на её счету, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На самом заседании Тимошенко и её адвокат отвергли все обвинения, называя их политическим делом, обвинили следствие в нарушении процедур и фальсификации доказательств.

В результате суд согласился не накладывать арест на счета Тимошенко, но постановил арестовать два гаража и три автомобиля, найденные у её мужа. А также – изъять все найденное при обыске офиса как вещественные доказательства.