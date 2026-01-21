Суд арестовал имущество Тимошенко – Юлька обещает отомстить

Вадим Москаленко.  
21.01.2026 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 486
 
Дзен, Компромат, Конфликт, Коррупция, Кризис, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В Киеве продолжается суд над Юлией Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов.

Сегодня Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство Тимошенко не арестовывать средства на её счету, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На самом заседании Тимошенко и её адвокат отвергли все обвинения, называя их политическим делом, обвинили следствие в нарушении процедур и фальсификации доказательств.

В результате суд согласился не накладывать арест на счета Тимошенко, но постановил арестовать два гаража и три автомобиля, найденные у её мужа. А также – изъять все найденное при обыске офиса как вещественные доказательства. 

«Мы готовим заявление о преступлении сотрудников НАБУ и САП по ст. 372 ч. 2 Уголовного кодекса – привлечение к ответственности заведомо невиновного человека с фальсификацией доказательств.

Пока мы не привлечём к ответственности эту преступную группировку, мы будем бороться даже до ЕСПЧ. Мы не оставим эту политическую расправу без их уголовной ответственности.

В нашей стране происходит расправа над оппозицией накануне парламентских выборов. Нас продолжают держать в 37 году и сталинских методах, когда был бы человек, а дело найдётся.

Мы однозначно подадим заявление в прокуратуру, в ближайшие дни», – пообещала Тимошенко.

