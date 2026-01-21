Суд арестовал имущество Тимошенко – Юлька обещает отомстить
В Киеве продолжается суд над Юлией Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов.
Сегодня Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство Тимошенко не арестовывать средства на её счету, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На самом заседании Тимошенко и её адвокат отвергли все обвинения, называя их политическим делом, обвинили следствие в нарушении процедур и фальсификации доказательств.
В результате суд согласился не накладывать арест на счета Тимошенко, но постановил арестовать два гаража и три автомобиля, найденные у её мужа. А также – изъять все найденное при обыске офиса как вещественные доказательства.
«Мы готовим заявление о преступлении сотрудников НАБУ и САП по ст. 372 ч. 2 Уголовного кодекса – привлечение к ответственности заведомо невиновного человека с фальсификацией доказательств.
Пока мы не привлечём к ответственности эту преступную группировку, мы будем бороться даже до ЕСПЧ. Мы не оставим эту политическую расправу без их уголовной ответственности.
В нашей стране происходит расправа над оппозицией накануне парламентских выборов. Нас продолжают держать в 37 году и сталинских методах, когда был бы человек, а дело найдётся.
Мы однозначно подадим заявление в прокуратуру, в ближайшие дни», – пообещала Тимошенко.
