Суд на Украине решил открыть дело о госизмене Зеленского

22.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Шевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований Украины открыть дело по обвинению Владимира Зеленского в госизмене за срыв подготовленной еще при Петре Порошенко операции по выманиванию через Белоруссию группы бывших ополченцев Донбасса – сотрудников российской ЧВК. Они должны были быть захвачены путем принудительной посадки самолета, летевшего из Минска в Москву через территорию Украины.

Об этом сообщают инициаторы судебного разбирательства – близкий к Порошенко «Рух сопротивления капитуляции», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шевченковский районный суд удовлетворил нашу жалобу на бездействие Государственного бюро расследований и обязал его открыть производство по статье 111 «Государственная измена». Решение обжалованию не подлежит. Теперь должно начаться расследование по факту государственной измены – срыва операции по задержанию «вагнеровцев» из-за утечки информации от чиновников. Совместными усилиями мы достигли этого промежуточного успеха. Впереди у нас много работы. Движение сопротивления капитуляции в дальнейшем держит дело на контроле. Двигаемся дальше», – говорится в сообщении.

Заявление о совершении преступления Зеленским в ГБР подала группа лиц во главе с экс-депутатом Рады Андреем Тетеруком. Однако досудебное расследование не началось, потому заявители обратились в суд с жалобой на бездействие ГБР.