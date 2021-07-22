22.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Суд на Украине решил открыть дело о госизмене Зеленского

Новости УкраиныШевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований Украины открыть дело по обвинению Владимира Зеленского...

Шевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований Украины открыть дело по обвинению Владимира Зеленского в госизмене за срыв подготовленной еще при Петре Порошенко операции по выманиванию через Белоруссию группы бывших ополченцев Донбасса – сотрудников российской ЧВК. Они должны были быть захвачены путем принудительной посадки самолета, летевшего из Минска в Москву через территорию Украины.

Об этом сообщают инициаторы судебного разбирательства – близкий к Порошенко «Рух сопротивления капитуляции», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шевченковский районный суд удовлетворил нашу жалобу на бездействие Государственного бюро расследований и обязал его открыть производство по статье 111 «Государственная измена». Решение обжалованию не подлежит.

Теперь должно начаться расследование по факту государственной измены – срыва операции по задержанию «вагнеровцев» из-за утечки информации от чиновников.

Совместными усилиями мы достигли этого промежуточного успеха. Впереди у нас много работы. Движение сопротивления капитуляции в дальнейшем держит дело на контроле. Двигаемся дальше»,  – говорится в сообщении.



Заявление о совершении преступления Зеленским в ГБР подала группа лиц во главе с экс-депутатом Рады Андреем Тетеруком. Однако досудебное расследование не началось, потому заявители обратились в суд с жалобой на бездействие ГБР.

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