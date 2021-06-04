Суд пересмотрел приговор убийце севастопольца

04.06.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Городской суд Севастополя ужесточил наказание уроженцу Дагестана, который в феврале 2019-го да убил местного жителя в караоке-баре «Бенефис».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предыдущее решение суда от мая прошлого года, которым убийца был приговорен к 10-ти годам тюремного заключения, отменено из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства.

«С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, направленных против общественной безопасности, жизни и здоровья граждан, и по совокупности преступлений приговорил к окончательному наказанию в виде реального лишения свободы на срок 15 лет с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу вдовы погибшего с осужденного судом взыскано 2 млн. рублей», – говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в феврале 2019-го года. 34-летний севастополец Олег с женой отмечали в баре день рождения друга. Несколько пьяных выходцев из Дагестана потребовали включить лезгинку, а севастопольца стали заставлять станцевать ее. После того, как он отказался, обратились к жене, пытаясь заставить ее. Завязалась драка, в ходе которой один из кавказцев ударил ножом местного жителя. От полученных ран он скончался на месте.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в Севастополе в прогулочной зоне возле пляжа «Омега» двое выходцев из южных республик избили семью с ребенком, которая сделала замечание по поводу передвижения на автомобиле в месте скопления отдыхающих.