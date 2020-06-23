23.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Криминал, нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Суд простил лидеру нацистского батальона Коханивскому погромы банков


Украинского националиста, лидера добробата «ОУН» (запрещен в РФ) Николая Коханивского приговорили к двум годам ограничения свободы с отсрочкой наказания на один год (фактически год условно) по делу о нападении на офисы «Сбербанка РФ» и «Альфа-банка» в 2016 году.

Соответствующее решение вынес Шевченковский районный суд Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 296 УК и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. На основании ст. 75 УК освободить Коханивского от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком длительностью один год, если на протяжении указанного срока он не совершит нового правонарушения и выполнит возложенные на него обязательства», – говорится в приговоре.

Также суд обязал Коханивского периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, а также сообщать об изменении места проживания, работы или учебы.

Сам Николай Коханивский не согласился с приговором и пообещал продолжить борьбу.


«Шевченковской суд вчера присудил мне два года с отсрочкой на год (год условно) за погромы московских банков. Что же, собственно, это не самый плохой приговор, который мог бы быть.

Но я не считаю себя виновным в принципе, потому что во время войны с московией любые отношения Украины со страной-агрессором должны быть прекращены. Соответственно, борьба продолжается!» – написал экстремист на своей странице в Facebook.

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