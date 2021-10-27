Суд в Амстердаме по «скифскому золоту» создал опасный прецедент, – учёные

27.10.2021 22:31 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Решение передать Украине уникальные экспонаты из коллекции «скифского золота», которые принадлежат четырем крымским музеям, – это прецедент в мировой истории, который может повлечь за собой негативные последствия.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявили российские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Таких прецедентов еще в мировой истории не было. Музеи заключают договора с музеями, музеи возвращают обратно в обязательном порядке те вещи, которые поступили на какую-то выставку – это абсолютное условие», – отметил кандидат исторических наук, хранитель античной коллекции Государственного исторического музея Денис Журавлев.

Решение Апелляционного суда Амстердама опасно тем, что в подобных случаях другие инстанции могут принимать подобные вердикты.

«Это прецедент, который сейчас происходит. Я поэтому и говорю, что опасность в том, что мы являемся свидетелями и участниками прецедента, который применяется. И никто не может гарантировать, что подобные решения не будут приняты где-нибудь в другой какой-то стране и каком-нибудь другом событии», – добавил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Напомним, накануне Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото из крымского музея украинской собственностью.