Судьба Лукашенко прояснится после выборов в США

26.10.2020, Москва, Елена Острякова

Субботний разговор госсекретаря США Майка Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко продолжает интриговать экспертное сообщество Союзного государства.

Напомним, пресс-служба белорусского президента выдала по этому поводу обширный пресс-релиз, из которого следовало, что политики полчаса болтали о ситуациях в обеих странах.

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Однако на следующий день Госдепартамент выдал свою версию разговора, согласно которой Помпео полчаса требовал от Лукашенко полностью освободить гражданина США (и по совместительству – Белоруссии) либерального политтехнолога Виталия Шклярова. Он два месяца провел в СИЗО, а сейчас отпущен под подписку о невыезде.

В пользу версии Госдепа говорит его же инструкция для своих граждан в Белоруссии, выданная в пятницу, запастись едой, водой и наличкой на три дня. Все решили, что Беломайдан на выходные войдет в острую фазу, но пронесло.

Белорусская оппозиция пребывала в уверенности, что призыв Помпео произведет на Лукашенко гораздо большее впечатление, чем пресловутый «ультиматум Тихановской», и Шклярова отпустят уже в воскресенье. Так, «Еврорадио» обратило внимание на частный вертолет, прилетевший в Минск из Киева.

Но адвокат Шклярова Антон Гашинский опроверг такую версию.

«Виталий наъодится у своей матери. У нее облучение, он планирует поехать с нею. Какие вертолеты, по что вы говорите? Он законопослушный гражданин. Никаких бумаг о прекращении уголовного преследования в отношении него мы не видели», – сказал Гашинский. Вместе с тем адвокат обратился сегодня в Следственный комитет Белоруссии с просьбой учесть факт телефонного разговора Помпео и Лукашенко/

Близкий к администрации белорусского президента политолог Алексей Дзермант выдвинул свою версию разговора.

«Во время визита Сергей Нарышкина белорусскому руководству была передана информация о том, что в воскресенье очень вероятна провокация с вероятными человеческими жертвами, в которой задействованы спецслужбы Польши и Прибалтики. В связи с этим был отменен большой митинг в поддержку Лукашенко. Для оппозиции это последний шанс повернуть ситуацию в свою пользу.

Радикальные действия Польши и Литвы, скорее всего, не находят понимания у администрации Трампа, поэтому Помпео заверил, что США будут настаивать на том, чтобы они воздержались от усиления эскалации с непредсказуемым результатом. Белорусская сторона дала понять, что отвечать будет вместе с Россией. Вероятно, по итогу сегодняшнего дня Тихановскую в Вашингтонском обкоме будут просто сливать. Впрочем, всё окончательно прояснится после выборов в США», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Российский политолог Андрей Медведев полагает, что звонок Помпео ознаменовал разочарование США в белорусской оппозиции и ее дутом лидере Светлане Тихановской. А также готовность работать с реальной властью в стране, даже несмотря на то, что Запад демонстративно не признает легитимность Лукашенко.

«То есть для продолжения Большой игры против России надо работать с реальными акторами. Тихановская в этом смысле дутая фигура. А вот Лукашенко с его умением в многовекторность, вполне вариант. Так что сейчас снова ксендзы начнут охмурять Козлевича. Но тут все зависит от того, что решит белорусский президент. Если снова играть в распасы Восток-Запад, то ничего хорошего не ждет Белоруссию, Александра Григорьевича, и Россию тоже.

Если же слова про то, что Россия главный союзник Белоруссии, это не стартовая площадка для торга, а новая идеология и вектор движения, то это серьезно меняет расстановку сил на западном направлении для Москвы. И понятно всё будет по уже следующим шагам Минска. Два-три решения станут четким маркером. Кто кому друг», – написал Медведев.

Журналист «Коммерсанта» Алексей Наумов обращает внимание на то, что Лукашенко (по версии его пресс-службы) пожелал успеха на выборах Дональду Трампу.

«Вообще американские политики такого могут не простить: если Дональд Трамп проиграет, вот это пожелание удачи «лично Дональду Трампу» могут потом припомнить. Неофициально, без громких фанфар, но администрация Байдена будет настроена к нему более враждебно. Так уже было с Петром Порошенко: он открыто поддержал Хиллари Клинтон против Дональда Трампа, за что и попал в немилость к Вашингтону. Россия от ослабления Лукашенко (особенно в глазах Запада) в любом случае выиграет, так что не очень-то и жалко. Удивителен уровень политической экспертизы в высших эшелонах власти РБ», – написал Наумов.