Судьба Югославии: Какое будущее уготовил Зеленский для Украины

14.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

У жителей Украины есть лишь два варианта развития событий- согласиться стать пушечным мясом НАТО или добиваться воссоединения в составе единой Родины – Большой России.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Зе-оккупационные власти Украины, жаждущие впихнуть «незалежную» в НАТО, с хлебом-солью встретили натовских вояк, которые на 4-х кораблях Альянса вошли в одесский порт 10 марта. У них якобы были запланированы совместные с ВМС ВС Украины тренировки в акватории Черного моря. Это говорит о том, что Украину и украинцев усиленно готовят к войне.

Марионеточные чиновники не рассказывают украинскому населению о плачевных и необратимых последствиях для несуверенной Украины и каждого её гражданина в случае, если «незалежная» всё-таки станет членом Альянса. Если провести параллель между сегодняшним днём и годами Великой Отечественной, можно смело говорить о том, что власть имущие украинские «слуги» сдают Украину врагу, обесценивая подвиг героев свящённой войны. Деды и прадеды отдали жизнь ради свободы Украины, а их Зе-внучки сегодня торгуют жизнью и свободой потомков победителей.

В случае обретения членства в НАТО, украинские военные базы станут базами Североатлантического Альянса. Через несколько лет (при правлении ставленников Запада) «незалежная» лишится всех своих ресурсов, собственности и стратегических объектов. Простые граждане страны будут платить налог за возможность проживания в новой западной колонии, в которую семимильными шагами Зе-президент превращает Украину. И это в лучшем случае. Наиболее предсказуемый вариант событий для «натовской Украины» – превращение всего населения в обслуживающий персонал, рабов, которые обязаны выполнять указания жестоких иностранных военных.

Марионеточные чинуши рисуют радужные перспективы «незалежной» от членства в НАТО. Зе-свора уповает на то, что натовские силы «помогут» ей начать полномасштабную войну против Российской Федерации. Историческую Родину всех украинцев – Россию – коллективный Запад и контролируемая им халуйская власть «зелёных» объявила врагом. Врагом кого? Украинского населения, с которым многонациональную Россию связывает общая героическая история, некогда – экономическая политика и идеология?!

Своим врагом Россию считают Америка и Европа – за силу, богатые природные ресурсы, сохранение истории, верность социально-нравственным ценностям, и главное – за непобедимость. Ведь Россию ждала судьба Советского Союза. И только благодаря Владимиру Путину и проводимой им политике Российская Федерация крепнет, развивается, разрастается. И Россия обязательно станет центром Большой России, в которую войдут постсоветские страны, которые коллективный Запад пытается оторвать от Отечества.

Возвращаясь к «натовской» Украине, стоит отметить, что курс «незалежной» относительно приобретения полноправного членства в НАТО и ЕС с февраля 2019 года закреплён в Конституции страны. Это означает, что движение в натовском направлении является необратимым и любые попытки «развернуть» его в сторону России будут трактоваться как нарушение Конституции. Учитывая то, что в 2014 году в «незалежной» произошёл госпереворот, то все решения и законы, которые принимаются так называемой украинской властью с февраля 2014 года, – нелегитимные и неконституционные. И они должны быть и будут отменены.

Тем украинцам, которые по каким-то причинам всё ещё доверяют лапше, которую на их уши цепляет Зе-банда, и видят в НАТО защитника, стоит вспомнить «вклад» Альянса в уничтожение мирного населении Югославии в 1999 году. О страшных событиях 22-летней давности в «демократичных» Европе и Америке говорить не принято. А ведь тринадцать стран-участниц НАТО (США, Германия, Франция, Великобритания и др.) вопиюще нарушили Международное право и Устав ООН. В течение 80-ти дней они проводили воздушные бомбардировки Югославии, «поливая» гражданских жителей «дождём» из боеприпасов с обеднённым ураном, кассетных и фугасных авиационных бомб. За время натовских бомбардировок погибли порядка 2,5 тысяч человек, в том числе – 89 детей, а ранения получили более 12 тысяч югославских жителей. Во что НАТО превратит Украину и украинцев, – страшно даже представить.

Натовские оккупанты сегодня свободно шагают по украинской земле, господствуют в акватории Чёрного моря и летают в украинском воздушном пространстве. Они уже ощущают себя полноправными хозяевами Украины. Соглашаться быть рабами и пушечным мясом для НАТО или освободиться и войти в состав России, – решать только украинскому населению.