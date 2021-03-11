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11.03.2021, Одесса, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Одесса, Политика, Россия, Румыния, Сюжет дня, Турция, Украина
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Заход отряда НАТО в Одессу: Подготовка к операции «Немыслимое»?

Новости Украины

Отряд кораблей «Второй противоминной группы НАТО» зашел в Одессу. В его составе – боевые единицы флотов Турции, Румынии и Испании. Официальная версия визита – «поддержание безопасности в Черном море». Запланированы учения с украинскими, болгарскими и румынскими ВМС.

Визит в Одессу интересен на фоне недавних заявлений киевских экспертов об угрозе морской блокады главного порта Украины и последующего коллапса экономики – утверждалось, что Россия может заблокировать основные торговые маршруты минами, против которых нет средств борьбы у ВМСУ.

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«Украинцы постоянно пугают сами себя тем,   что Черноморский флот России блокирует Одессу путем минных постановок для того, чтобы у их хозяев из НАТО постоянно был легитимный повод для присутствия в Чёрном море», – объясняет «ПолитНавигатору» офицер ВМФ.

«В нынешней ситуации Черноморскому флоту не надо прибегать к этому способу ведения борьбы для господства в море или блокады флота противника. Блокировать надувные лодки ВМС Украины и при этом парализовать международное судоходство в западной части Черного моря и выход в море из Дуная не имеет смысла – не только с военной точки зрения, но и с точки зрения обычной логики.

Другое дело – украинские ВМС, которые бредят, что не сегодня-завтра, а может быть 15 числа  (по Гордону) русский десант высадится в Одессе и «покусится на их территориальную целостность». В состоянии национал-патриотической истерии какой-нибудь Неижпапа под лозунгом: «Ни доставайся ж ты никому» вполне может поставить минные заграждения на подходах к Одессе, чтоб «клятым москалям» не досталась.

И вот в этой ситуации у группы НАТО по противоминной защиты появится реальная работа и повод обратиться к Турции (корабли которой входят в состав группы) – о продлении срока пребывания кораблей нечерноморских ВМС в Черном море. Таким образом, будет создан прецедент нарушения конвенции Монтре, под которую НАТО уже длительное время ведет «подкоп».

Траление – дело опасное и не быстрое, например, после Великой Отечественной войны Черноморскому флоту  потребовалось  почти 10 лет для окончательной очистки от мин подходов к портам СССР, Болгарии и Румынии.


Может, в НАТО решили провернуть очередную операцию из серии «Немыслимое», для сдерживания России? А почему нет, нынешний марионеточный украинский режим вполне для этого сгодится», – рассуждает собеседник.

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