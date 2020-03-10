Судебный процесс по «Боингу» в Нидерландах с ходу превратился в сомнительное шоу

10.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Начавшийся в Голландии судебный процесс по крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе с ходу превратился в антироссийское шоу, организаторы которого не сильно утруждают себя попыткой изобразить убедительные доказательства.

Об этом в своем блоге рассуждает политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Итак, на судебном телешоу MH17 появились первые отсылки к неким анонимным «свидетелям». Как мы и предполагали, они уже фееричны. Например, «свидетель М58» показал, что он «распознал русский акцент у солдат».

И каким образом, интересно, адвокаты теперь могут поинтересоваться у него, как в русскоязычном Донбассе тот распознал «русский акцент»?

А если сейчас появится «свидетель Ж 3,14рас», который заявит, что он распознал у «Бука» голландский акцент на том основании, что там периодически звучало характерное для голландского языка слово на «х»? Это будет принято в качестве доказательства вины Голландии?» – язвительно комментирует Корнилов.

Следует отметить, что самого Корнилова, выходца из Донецка, во время проживания в Киеве не раз объявляли гражданином РФ на основании чистого русского произношения – например, так произошло на одном из украинских ток-шоу, где политолога «россиянином» назвала Юлия Тимошенко, на что тот возразил, что в тот момент являлся обладателем украинского паспорта.

«Предлагаю организаторам шоу MH17 провести судебный эксперимент: пусть предъявят «свидетелю М58» аудиозапись моих выступлений, а он пусть определит, русский ли это, донецкий или ещё какой-либо акцент. Даже любопытно, что сей акцентолог расскажет», – предлагает Корнилов.