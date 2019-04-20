Суды выходят из-под контроля Порошенко

20.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В последние дни президентства Петра Порошенко, когда его проигрыш на выборах стал неотвратимым, украинские суды начали выносить решения, идущие вразрез с главными тезисами пропаганды предыдущих лет. Так, «опасная террористка» Надежда Савченко оказалась на свободе, а теперь и Россия была признана непричастной к крушению самолета Ил-76МД с украинскими десантниками, намеревавшимися штурмовать Луганск в июле 2014 года.

Последнее решение уже вызвало протест командования ВС ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно решению суда от 16 апреля 2019 года, судья отказалась признать, что гибель в июле 2014 года командира транспортного самолета Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Александра Белого и полсотни украинских защитников стала результатом вооруженной агрессии Российской Федерации.

Возникает вопрос: как после принятия таких судебных решений военные летчики и другие военнослужащие Вооруженных Сил Украины, могут качественно выполнять боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил?» – говорится в заявлении лётчиков ВС ВСУ, возмущённых решением судьи Мелитопольского городского районного суда Юлии Горбачёвой по иску вдовы погибшего офицера.

«Такое впечатление, что это не украинский суд, за неукраинские деньги пытается ускорить забвение о войне и об агрессии оккупанта. За каждым из подобных решений кроются слезы и отчаяние родителей, вдов и детей, потерявших своих родных, ставших на защиту украинской земли.

Необходимо напомнить госпоже судьи, при аналогичных условиях, от российских ракет, погибли еще пятнадцать военных летчиков Воздушных Сил, среди которых герои Украины Константин Могилко и Дмитрий Майборода, а еще лётчики армейской авиации Сухопутных войск и триста пассажиров рейса МН-17.

Мы, боевые военные летчики Воздушных Сил, призываем судебные инстанции разного уровня не разделять страну, принимать взвешенные и государственные решения, помнить о людях, которые отдали жизнь за счастливое будущее Украины и продолжают бороться за ее независимость и территориальную целостность», – добавили в командовании ВС ВСУ.

Это обращение прокомментировал на своей странице в соцсети сын бывшего министра обороны, экс-кандидата в президенты Украины, «активист» Автомайдана Алексей Гриценко.

«И что делать военным? Может это из-за того, что некоторые не объявили официально военное положение и войну с РФ вовремя? И судья, видимо, не может принимать юридически решение, что это РФ сбили, потому что формально у нас же АТО», – посетовал деятель.