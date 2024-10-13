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Общие потери Украины за два с половиной года войны против России достигли таких величин, что прекращение войны на любых условиях будет благом. Об этом на канале «НТА» заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация абсолютно пиррова. Чем бы не закончилось, это уже настолько разрушительно, что уже окончание [боевых действий] будет расцениваться как успех», – сказал Дроздов.

«Потери каждый день растут, я уже молчу о навсегда разрушенных территориях, где, мне кажется, живой человек уже никогда не заживёт. Поэтому мне кажется суицидальными вообще все нарративы, мечты, мания о якобы восстановлении жизни на границах 1991 года. Тех границ уже физически нет. И переосмысление масштабности того, что такое война, ещё будет происходить», – добавил теленацист, сам ещё недавно разжигавший ненависть и кровожадные антироссийские настроения.