Сунак открыл сезон: «Зима на Украине пройдет под фанфары ничего не значащих соглашений»

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Заключённый в пятницу договор между Украиной и Великобританией – это слабое и ни к чему не обязывающее соглашение.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот документ – это обещание помощи. В них абсолютно отсутствует принцип коллективной обороны, который и создал НАТО, который поддерживает безопасность Южной Кореи и Японии, у которых есть такие соглашения с США. И включает в себе это соглашение только обещание помогать Украине в случае продолжении агрессии или в случае чего…новой войны. Это обещание помогать. Это один бок медали, это говорят критики этого приезда, говорят, что всё это фигня. Это не фигня, но очень слабое соглашение, ни к чему не обязывающее. Более того, это может быть забыто следующим правительством Британии. С этой точки зрения Будапештский меморандум был даже сильнее, в какой-то мере, потому что он ещё имел определённую легализацию ООН, там было больше глав государств», – сказал Бортник.

Другой стороной медали он назвал то, что британский премьер Риши Сунак приезжал к Зеленскому как «военно-политический дежурный по Украине», который координирует усилия Запада по военной поддержке Киева, пока США раздирают внутренние конфликты.



«Помните первый танк британский? Который открыл дорогу для поставки американских танков. О «Челленджерах» никто не говорит, потому что их мало, тяжёлая техника, которая в Украине не очень эффективна, но она открыла дорогу для Леопардов и Абрамсов. То же самое сейчас делает Сунак. Пакет помощи британской, его координирование усилий североевропейских стран, совместное британо-американское влияние на Австралию и Японию – это как раз функция дежурного по Украине. Он действует в интересах американских элит по поручению Белого дома», – объяснил политолог.

По его словам, таким образом, Британия спровоцирует целую чреду подписания таких договоров Украины с другими странами, которые, впрочем, ни к чему их не обязывают.

«Обмен разведданными, обещания помощи, мы можем – пообещали, у нас есть, а сейчас нет, это никого ни к чему не обязывает. Поэтому, думаю, вся зима пройдёт в унисон фанфар бесконечного подписания такого рода договоров. Но они не усиливают нашу страну критически, они не решают наши проблемы», – заключил Бортник.