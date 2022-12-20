Суперфинал «Царя горы». Политические итоги 2022 года для Украины

На днях в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины наступающего 2023 года. Увенчанная трезубцем и украшенная фигурками белых голубей, она напоминает не то кукурузный початок не то готовящуюся взмыть в небо ракету. Нижняя же ее часть оформлена стендами с флагами стран, помогающими киевскому режиму в его войне с Россией.

Символично, что названная мэром Кличко «бюджетом выживания» киевская казна в этом году не будет тратить на елку ни копейки. Главную елку установили и украсили «за средства меценатов и бизнеса». Генератор для подсветки в цвета флага Незалежной тоже предоставили благотворители.

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Сама эта ситуация – лишнее подтверждение и без того известного факта, что в уходящем году Украина, и раньше жившая в долг у международных финансовых институтов, окончательно и бесповоротно перешла на содержание западных спонсоров.

Часть спонсоров, правда, эта ситуация начинает понемногу напрягать из-за гигантского размера предстоящих вливаний на фоне своих собственных домашних экономических проблем.

Впрочем, куда больше о ситуации на Украине говорит сам факт установки елки в мирном Киеве и то, что киевлянам есть дело до того как эта елка выглядит. Например, тем же дончанам не оставили такого выбора – в условиях непрекращающихся обстрелов с гибелью людей как-то не до новогодних гуляний и елок.

Говоря о том, с чем Украина политическая подошла к финалу уходящего года, в первую голову стоит отметить факт беспрецедентной за все годы незалежной истории сверхконцентрации и персонификации президентской власти в стране.

Парадоксально, но избиравшийся с прицелом едва ли не на установление дефакто парламентской республики или как минимум на серьезное ограничение президентской власти комедиант в итоге по капризу судьбы оказался самым ресурсно обеспеченным лидером Украины за всю ее недолгую историю.

Неверно было бы считать такое положение дел исключительно следствием усилий Москвы, неожиданно подсобившей со своей спецоперацией киевскому президенту с неуклонно падавшим до февраля 2022 года рейтингом.

Во многом нынешняя монополия на власть это плод усилий самого Зеленского, который шел к этому финалу долго и упорно, на глазах у всех превращаясь из потенциального демократа в реального местечкового диктатора с замашками наполеончика.

В руках Зеленского сегодня сосредоточены полномочия, которых не было ни у Кучмы ни у Януковича и о которых мог разве что мечтать Порошенко. И при всем этом – никакой реальной оппозиции от слова вообще.

Более того – впервые в своей истории страна живет в ситуации, когда абсолютно все партии, хоть на полмизинца отличающиеся от националистического и прозападного стандарта, попросту запрещены. Как и телеканалы, печатная пресса и интернет-издания с альтернативными точками зрения.

Это даже не ситуация «теплой ванны» для власти, это куда круче, чем даже в России, где за путинские годы сложилась и была отполирована до блеска система «управляемой демократии», с акторами-паяцами на политсцене, нити управления которыми тянутся в АП. Согласитесь, даже такая модель требует известной ловкости рук и напряжения усилий, хотя бы для согласования множества противоречивых интересов вовлеченных групп и лиц.

Зеленский же сегодня избавлен от необходимости выстраивать даже такую имитационную модель – чтобы все было «как у людей», то есть на Западе, выступающем как источник заемных стандартов такой демократии. Сегодня Запад простит своему любимому инфант терриблю практически все. А даже если и не простит, то проглотит до поры, предпочтя не заметить и отвести глаза в сторону. С мотивировкой «Чтобы не лить воду на мельницу путинской пропаганды».

Именно так сейчас все в отношении Украины и работает. Война списывает все – и цензуру в СМИ и запрет политической деятельности и гонения на неправильную Церковь и очевидные нарушения гражданских прав и свобод и притеснения на национальной почве (в Украине Зеленского невозможно быть русским, даже «хорошим» в западном понимании).

Украина конца 2022 года – это суперфинал игры в «Царя горы». По идее должен был остаться только один. И он остался. Сегодня на Украине есть лишь один политик. Вернее, даже не так – Политик. Это сам Зеленский. Сам себе ньюсмейкер, источник инициатив смыслов и прочего.

Он заполонил собою все информационное пространство. Все остальные акторы, включая вечно вчерашних Порошенко, Тимошенко et cetera – не более чем декорации.

В стране сложился идеальный режим управляемой извне колониальной имитационной демократии вождистского типа.

Именно поэтому наивны надежды тех, кто уповает на какие-то политические перемены в стране в обозримые годы. Связывая их то и с отказом Запада в доверии к Зеленскому, то ли с подковерной борьбой Банковой с Генштабом ВСУ и терками по линии Залужный-Сырский. Вероятность каких-либо катаклизмов на Украине в этом смысле близка к нулю.

Попутно отмечу – за всеми этими военными делами как-то незамеченными остались два обстоятельства – практически вошли в свою финальную треть каденции нынешнего состава Рады, возникшего из досрочных перевыборов 2019 года и самого Зеленского. Старт новой президентской кампании по закону – меньше чем через год, а парламентской – через полтора.

И при этом не факт, что эти выборы вообще пройдут – в условия незаконченной войны и военного положения. Совместить свободные выборы с цензурными ограничениями военного положения – задача нетривиальная. Не говоря уже о том, что страну покинули миллионы избирателей, которым власть прямым текстом советует не возвращаться назад.

Зеленский более чем устраивает коллективный Запад, несмотря на вялотекущую войну отдельных вашингтонских лоббистов с «мозгом Банковой» Ермаком и, несмотря на периодические «интриги, скандал и расследования» по коррупционной части или на свежие шевеления Лондона по части аудита военной помощи Киеву. Все это не более чем рябь на воде.

Пока на повестке остается нерешенной главная задача – победить Россию на поле боя – киевским заправилам нет нужды беспокоиться о своих персональных судьбах На Западе будут ворчать, как те ежи из анекдота, плакать, колоться, но продолжать жрать кактус зачеркнуто исправно отстегивать «на Украину». Слишком многое уже инвестировано в этот проект, чтобы сейчас сдать назад.

Что же до России, то если у ее руководства и правда нет цели менять киевский режим, как о том не так давно заявил г-н Песков, тогда придется принять как константу тот факт, что при любом исходе нынешних событий, нам именно с этой киевской властью, то есть с Зеленским, еще жить и жить.