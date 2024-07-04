Супружница Зеленского открыла выставку украденного у Крыма Скифского золота

Михаил Рябов.  
04.07.2024 16:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Россия, Украина


Елена Зеленская открыла сегодня в Киеве выставку коллекции Скифского золота, фактически похищенную у музеев Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Это именно те сокровища, что незадолго Русской весны отправились как временная экспозиция в Голландию, однако тамошние власти по требованию Украины отказались возвращать драгоценности в Крым, поскольку не признают полуостров российской территорией.

Елена Зеленская открыла сегодня в Киеве выставку коллекции Скифского золота, фактически похищенную у музеев...

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Зеленская объявила, что Скифское золото будет демонстрироваться в Киеве до тех пор, пока Украина не захватит обратно Крым.

«Именно так, как вернулись домой эти сокровища, именно так вернется домой и Крым», – сказала супружница кокаиниум-фюрера.

Похищенные бандеровскими властями сокровища из Крыма включают около 550 предметов – образцы культуры греков, скифов, сарматов, готов, гуннов, живших на полуострове в период с 5 века до н.э. и до 5 века н.э.

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